Hun kan sette Brækhus i skyggen: – Jeg føler ikke noe press

JORDAL (VG) Katharina Thanderz (31) kan ta et nytt stort steg mot å bli Norges andre kvinnelige verdensmester gjennom tidene. Hun tar med glede over som den nye norske boksedronningen.

For mens Cecilia Brækhus (38) har vært borte fra bokseringen i snart et år når hun forsvarer VM-titlene sine i Monte Carlo 30. november, så er en ny kvinneprofil klar for å vinne hjertene til det norske publikumet.

31 år gamle Katharina Thanderz har fått muligheten til å bokse om et midlertidig VM-belte på hjemmebane i Oslo.

– Det er den største drømmen jeg har hatt i alle år. Boksing er jo hele livet mitt. Det blir veldig, veldig stort, og jeg forventer at det beltet skal bli norsk. Enkelt og greit, sier Thanderz til VG.

Det er altså ikke snakk om en fullverdig VM-tittel, men enkelt forklart en mulighet til å kunne få en storkamp mot WBC-mester Eva Wahlström fra Finland.

Thanderz’ karriere Debut: 27. mai 2016

12 kamper

12 seiere

16,67 prosent på knockout

Lørdag 16. november deler Thanderz hovedkamp-programmet til «Capital Showdown»-stevnet i Ekeberghallen med Kai Robin Havnaa. Motstanderen heter Danila Ramos. Det er det ledige midlertidige WBC-beltet i superfjærvekt som står på spill.

Dersom storfavoritt Thanderz slår Ramos, er Wahlström nødt til å møte den norske bokseren hvis hun vil forsvare tittelen.

– Planen er å presse på fra runde én. Jeg er i veldig god form, så jeg vet at jeg ikke kommer til å slite meg ut. Jeg kommer til å starte hardt fra første sekund, og helt til kampen er ferdig. Hun liker å bokse på avstand, og etter det jeg har sett så er hun ikke så veldig glad i å krige, så det er en av tankene vi har bak det og presse fra start. Hun passer meg godt, sier den Oslo-fødte bokseren.

Ramos har på en annen side uttalt at Thanderz passer henne godt.

– Det er bra at hun tenker det. Det er fint å drømme, svarer Thanderz med et glis om munnen.

Den karismatiske norsk-spanjolen lar seg ikke vippe av pinnen av noe som helst. Bare det siste året har hun pådratt seg to kinkige skader. Et langt arr nedover høyrehånden er det synlige beviset på at Thanderz kan vende all motgang til noe positivt.

– Da jeg brakk høyrehånden bokset jeg bare med venstrehånden i tre måneder. Da ble jeg mye bedre på det, og andre type ting som fotarbeid og sånt, så jeg synes det kom mange positive ting ut av det, sier den tidligere kickbokseren.

Tar Brækhus-sammenligning som kompliment

Nå er hun, som hun selv sier, hundre prosent tilbake fra både nakkeprolaps og brudd i hånden. Alt som står i hodet hennes er kampen i Oslo førstkommende lørdag.

– Hvis du vinner den ...

– NÅR jeg vinner den, avbryter hun raskt med et smil.

– Føler du noe press for å ta over etter Brækhus?

– Nei, jeg føler ikke noe press på det. Jeg tror det viktigste er å like det man holder på med, og det gjør jeg. Det er det jeg brenner for. Så nei, det gir meg ikke noe press i det hele tatt, sier hun.

Hun påpeker videre at hun og Cecilia Brækhus er enormt forskjellige som boksere.

– Stilmessig er vi jo veldig ulike. Jeg har en mer eksplosiv og aggressiv stil en det hun har. Hun er veldig fin teknisk, en veldig, veldig dyktig bokser, men hovedforskjellen er at jeg er litt mer eksplosiv.

Nisse Sauerland er mannen som bygget Brækhus til å bli boksedronning, og er nå promotor for Thanderz. Han har tidligere sagt til Dagbladet at Thanderz kan bli enda større enn forgjengeren.

– Nå som Cecilia ser ut til å være borte fra Norge, så mener jeg at Katharina har muligheten til å fylle det hullet. Hun er en type som kan vinne hjertet til folk, har ferdighetene, en herlig personlighet og tar alt veldig seriøst, sa han til VG i august.

Om å bli omtalt som «den nye Brækhus» sier Thanderz selv ordknapt:

– Jeg tar det som et kompliment.

– Helt sikker på at hun vinner

Kai Robin Havnaa, som selv møter argentinske Mariano Angel Gudino samme kveld, mener en Thanderz-triumf ville vært enormt for norsk boksing.

– Det styrker norsk boksing på alle mulige måter. Den andre verdensmesteren på kvinnesiden gjennom tidene... Det sier seg selv at det er kjempestort. Jeg er helt sikker på at hun vinner, og det kommer til å åpne mye større dører for henne, sier han.

Det er plass til 3000 tilskuere inne i Ekeberghallen. Thanderz gleder seg enormt til å bokse foran hjemmepublikumet.

– Jeg håper virkelig det blir helt stappfullt, at det blir sånn at det koker der inne.

– For det er da du trives best?

– Ja, absolutt. Det å høre at folk er på min side, det er veldig gøy.

