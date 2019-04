OVERLEGEN IGJEN: Claressa Shields hylles oppe i ringen etter seieren mot Christina Hammer. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shields kopierte Brækhus med seier i natt: – Den største damen gjennom tidene

Claressa Shields (24) vant overlegent på poeng mot Christina Hammer (28), og sikret seg det siste store beltet i mellomvekt. Hun mener det beviser at hun er større enn Cecilia Brækhus (37).

Mindre enn 10 minutter siden







– Først av alt vil jeg bare si at jeg er den største damen gjennom tidene, sa Shields da hun ble intervjuet oppe i ringen etter å ha vunnet tirunderskampen i Atlantic City med sifrene 98–92 fra alle de tre dommerne.

les også Legenden Roy Jones Jr. vil se Brækhus mot Shields

Hun hadde tittelbeltene til IBF, WBA og WBC fra før, og grafset til seg WBO-beltet til Hammer på overlegent vis. Dermed kopierte hun Brækhus, som lenge har hatt «de fire store» tittelbeltene i weltervekt – to klasser under.

NÆR KNOCKOUT: I åttende og niende runde hadde Christina Hammer (t.v.) store problemer med å holde seg på bena mot Claressa Shields. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Shields og Brækhus er de eneste kvinnebokserne som noen gang har hatt alle titlene, men Shields mener altså at hun er større enn den norske boksedronningen.

Det sa hun også til VG i Los Angeles i fjor. Shields mener at hennes to OL-gull også gjør henne til den beste kvinnebokseren. Brækhus fikk aldri muligheten til å delta i OL, fordi kvinneboksere ikke fikk være med før i London i 2012.

les også Stjernemøtet mellom dronningen og tronarvingen

Hammer åpnet sterkt i kampen i Atlantic City på stevnet der kvinnekampen var hovedkamp på TV-giganten Showtime.

Men Shields tok etter hvert voldsomt over, og hadde den tyske bokseren på svært gyngende grunn ved flere anledninger.

SOLID SAMLING: Claressa Shields er bare 24 år gammel, men har to OL-gull og en drøss med VM-belter. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg kalkulerte bare. Jeg ville se henne først – for det første finne ut hvordan jabben hennes var, og for det andre hvor rask hun var, forklarte Shields som altså ble ubestridt verdensmester med fire tittelbelter etter bare ni kamper – alle seirer og med to knockout-triumfer.

les også Brækhus trapper ned: – Kan gi meg med boksing nå – uten problemer

Så er spørsmålet om hun møter Brækhus, før den norske stjernen legger opp. Shields sa til VG i desember at hun gjerne går ned én vektklasse for å bokse mot Brækhus.

Se videoen under for Shields morsomme kommentar om en kamp mot Brækhus:

les også Høyaktuell Brækhus-motstander herjet i New York

Sistnevnte har også vist interesse for å møte Shields, men det er også en mulighet for at hun går i ringen mot Katie Taylor – den irske stjernen som har tre av de fire beltene to vektklasser under Brækhus.

Publisert: 14.04.19 kl. 07:53