ISOLERT: Cecilia Brækhus sier hun ikke har vært utenfor hotellrommet eller møtt Abel Sanchez (t.v.) eller noen andre i trenerteamet på flere dager. Lørdag går hun endelig i ringen igjen i USA. Foto: Lech Klaudia

Nå kan Cecilia Brækhus toppe bokselegenden: – Et øyeblikk for historien

Lørdag kan Cecilia Brækhus slå Joe Louis sin «uslåelige» rekord fra 1948. Aldri før har noen forsvart et verdensmesterbelte 26 ganger.

Nå nettopp

– Jeg trodde ingen kom til å ta den rekorden noensinne, sier Cecilia Brækhus på pressekonferansen før lørdagens storkamp mot Jessica McCaskill.

Rekorden hun snakker om er bokselegenden Joe Louis sin utrolige bragd fra 1930- og 40-tallet. Amerikaneren tok beltet i 1937, og beholdt det helt til 1950 – i 25 strake kamper. Det samme tallet nådde Cecilia Brækhus da hun slo Victoria Bustos i november i fjor.

les også Strenge smitteverntiltak før tittelkampen: – Surrealistisk

Med seier mot McCaskill lørdag vil hun ha forsvart WBC-beltet i 26 kamper.

– Det vil absolutt være en stor greie for meg, og et øyeblikk for historien om jeg skulle klare det, sier hun.

LEGENDE: Her forsvarer Joe Louis (t.h.) tungvektstittelen for 25. gang mot Jersey Joe Walcott. Den rekorden har stått i 70 år. Foto: Anonymous / AP

Hun innrømmer at hun liker oppmerksomheten de siste kampene hennes har fått, spesielt i USA.

– Jeg liker at folk har begynt å se tilbake på karrieren min og gir meg anerkjennelse for det jeg har fått til. Det er ikke lett å bli verdensmester, og det er enda mer arbeid å bli på toppen, så jeg er glad for den anerkjennelsen jeg får nå. Det er veldig spesielt for meg, sier hun.

Pressekonferansen tirsdag startet ikke helt etter planen:

Brækhus skulle i utgangspunktet møte McCaskill allerede i april, men måtte som mange andre se planene ryke på grunn av coronaviruset. Når hun nå går i utendørsringen i Tulsa er det etter lang tid i isolasjon, men 38-åringen klarer å se positivt på de siste månedene:

– Vanligvis drar jeg frem og tilbake over hele verden, men nå har jeg fått vært på ett sted over lang tid. Jeg har fått fokusert på treningen min, og jeg tror faktisk det kan være en bra ting, sier verdensmesteren, som har følgende å si om hennes første utendørskamp siden den kampen i Bergen:

– Jeg tror det blir en stor opplevelse, både for meg, og for seerne hjemme. Jeg gleder meg veldig.

Publisert: 14.08.20 kl. 12:26

Fra andre aviser