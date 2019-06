Dramatisk for Taylor – Brækhus vil møte vinneren av omkampen

Irske Katie Taylor (32) fikk kjørt seg voldsomt mot belgiske Delfine Persoon (34), men kapret det fjerde store beltet etter en knepen poengseier. Cecilia Brækhus (37) fulgte dramaet på TV.

– Jeg tror de fleste var litt i sjokk. Men jeg har sparret med begge to, og var ikke overrasket, sier Cecilia Brækhus til VG noen timer etter at Taylor hadde fått dommerne med seg i den dramatiske kampen i Madison Square Garden.

På det samme stevnet skjedde bomben i tungvektsboksing, der Andy Ruiz jr. vant på teknisk knockout mot storfavoritt Anthony Joshua.

KNALLTØFT: Katie Taylor (t.v.) måtte tåle mye fra Delfine Persoon i nattens oppgjør. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor har nå alle de fire store VM-beltene i lettvekt. Det samme har Brækhus i weltervekt – to klasser over lettvekt – og Claressa Shields i mellomvekt. Dermed er det fire store mestere i kvinneboksing etter at Taylor vant knepent med 96–94, 96–94 og 95–95.

SOLID SAMLING: Katie Taylor og teamet poserer med WBA, WBC, WBO og IBF-titlene etter kampen. Foto: Nick Potts / PA Wire

– Jeg har sparret med Persoon, og hun er tøff. Viktig at det ikke undervurderes! sa Brækhus til VG dagen før kampen.

Og hun fikk rett, for Persoon gikk meget respektløst til verks og presset Taylor voldsomt i de ti rundene.

– For meg kunne det gjerne blitt en uavgjort. Jeg vil ha en omkamp mellom de to, og møte vinneren, sier Brækhus.

Så spørs det hvilke planer Taylor og promotor Eddie Hearn koker sammen.

– Jeg måtte grave dypt, men følte at jeg fortjente seieren. Jeg vil gjerne gi Delfine en omkamp hvis hun vil ha det, men det er store kamper der ute også. Amando Serrano bør kanskje være den neste kampen, men jeg er klar for alt som blir plassert foran meg.

– I sjokk

– Jeg er nesten litt i sjokk her. Hun ser ikke bra ut i kveld, men tar kanskje den runden der likevel. Hun blir pisket rundt i ringen, oppsummerte Viasat-kommentator Thomas Hansvoll etter den sjette av de ti rundene.

TÅLTE MYE: Også Delfine Persoon var tydelig preget etter de ti rundene i ringen med storfavoritt Katie Taylor. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Og dramatikken fortsatte i de fire siste rundene. Persoon hadde en voldsom avslutning, og Taylor virket rystet da gongongen gikk for siste gang.

– For en match! For meg er dette helt åpent, men jeg har 96–94 i favør Persoon, men vi skal ikke glemme at Taylor har promotoren i ryggen og det er en faktor som dessverre teller i proffboksing, oppsummerte Hansvoll før dommerpoengene ble lest opp.

Persoon var tydelig oppgitt da Taylor ble utropt til vinner.

– Hun får en billig seier der, og imponerer ingen i kveld. Hun har fått veldig godt betalt av to dommere, sa Hansvoll om Taylor mens Persoon gråtende forlot ringen.

Den belgiske 34-åringen hadde bare ett tap, tidlig i karrieren, på 44 kamper før møtet med Taylor, og hadde med seg WBC-tittelen inn i storoppgjøret.

