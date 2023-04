1 / 3 BELTET TILBAKE: Israel Adesanya kunne igjen ikle seg tittelbeltet. BELTET TILBAKE: Israel Adesanya kunne igjen ikle seg tittelbeltet. BELTET TILBAKE: Israel Adesanya kunne igjen ikle seg tittelbeltet. forrige neste fullskjerm BELTET TILBAKE: Israel Adesanya kunne igjen ikle seg tittelbeltet.

Adesanya tok tilbake UFC-beltet

Israel Adesanya (33) fikk sin revansj mot Alex Pereira (35) og tok tilbake UFC-beltet med en spektakulær knockout.

– Jeg håper hver og en av dere kan føle dette nivået av lykke en gang i løpet av livet, sier Adesanya etter seieren natt til søndag norsk tid.

Under den andre runden av UFC 287 i Miami sto Adesanya fra New-Zealand med ryggen mot MMA-buret, da han fikk inn to kraftige slag med høyrehånden.

Det sendte Pereira i bakken, og Adesanya fikk endelig sin seier mot brasilianeren.

Så sent som i november i fjor tapte Adesanya UFC 281 (stevnene i UFC blir katalogisert med nummer) mot Pereira, i tillegg til to tap i kickboxing mot samme motstander i 2016 og 2017.

På det fjerde skulle det skje, og da tok Adesanya tilbake UFC-beltet på første forsøk.

KNOCKOUT: Alex Pereira gikk i bakken, mens Israel Adesanya kunne juble.

Adesanya ble ubestridt UFC-mester i mellomvekt for første gang i oktober 2019, og forsvarte beltet sitt i drøye tre år. Helt frem til møtet med Pereira i New York i november.

Før nattens kamp uttalte Adesanya at historien hans mot Pereira kan bli den største i MMA noensinne, og tapet i UFC 287 var Pereiras første tap i sin femte UFC-kamp.

– Takk for at du slo meg, fordi at du slo meg gjorde meg til en bedre fighter og en bedre person, sier Adesanya etter seieren.

