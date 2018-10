Nurmagomedov ut mot McGregor etter skandalescenene

Khabib Nurmagomedov (30) beklager oppførselen sin etter nattens skandalekamp, men synes Conor McGregor (30) slipper for lett unna.

– Først og fremst vil jeg si unnskyld. Til kontrollorganet, til Nevada og Las Vegas. Jeg vet at dette ikke var min beste side. Det var ikke min beste side, men jeg er bare et menneske.

Khabib Nurmagomedov startet sin pressekonferanse etter seieren mot Conor McGregor med å beklage skandalescenene , før han igjen langet ut mot iren:

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan snakke om at jeg hoppet ut av buret. Hva med at han snakket om religionen min, landet mitt, faren min... Han kom til Brooklyn og ødela en buss , drepte nesten noen mennesker. Hva med alt dette? Hvorfor snakker folk fortsatt om at jeg hoppet ut av buret? Jeg skjønner det ikke, fortsatte den ubeseirede russeren, takket Allah for seieren og gjentok sine tidligere formaninger om å endre sporten.

– Media har endret MMA litt. Dette er en sport som handler om respekt, ikke å snakke dritt om hverandre. Jeg har sagt det før, og jeg ønsker å endre sporten. Jeg vil ikke at man skal snakke dritt om motstanderen, fedre og religion. Man kan ikke snakke om slike ting, og for meg er det veldig viktig.

Før han takket for seg etter bare litt over tre minutter på podiet, rakk Nurmagomedov å legge til at faren kom til å fike til ham for opptrinnet samt at Russland-president Vladimir Putin allerede har slått på tråden og gratulert ham med seieren.

– Han sa han var veldig stolt, sier Nurmagomedov.

Mer ville ikke den 30 år gamle russeren si. Han tok med seg beltet og gikk ut mens pressen forsøkte å spørre om selve kampen mot Conor McGregor.

Deretter la han ut et bilde på Instagram der han er med faren sin og med teksten: «Når Allah er med deg, er det ingen som kan knekke deg. Ingen. Takk for all støtte»

Det spørs imidlertid om han får beholde beltet. UFC-president Dana White kunne ikke kategorisk si hva som kom til å skje, men tror at russeren mister tittelen derson han ender opp med en lang suspensjon.

Samtidig la han til at irske Conor McGregor nektet å anmelde forholdet og at de arresterte er løslatt, men at de som var involvert i bråket minus de to opprinnelige kamphanene aldri kommer til å gå inn i UFC-ringen igjen.

Det var smått spinnville scener som utspant seg i Las Vegas etter at superstjerne Conor McGregor tappet ut i sin første kamp på nesten to år.

Foran 20.000 elleville tilskuere hoppet Nurmagomedov ut av buret med et ønske om å ta en i teamet til McGregor. Iren ville ikke være dårligere. Han forsøkte å hoppe ut av buret for å forfølge russeren, men ble holdt tilbake på toppen av burkanten. Der fikk han istedenfor en av russerens team-medlemmer, som tilsynelatende ilte til for å hjelpe sin utøver, i sikte, og en tilskuervideo viser at McGregor faktisk slår først.

Russerens kompis slo tilbake, og like etterpå hoppet en annen mann inn i buret for å ta igjen på McGregor, som denne gang ble slått i hodet bakfra. Kaoset var komplett, og endte med at tre menn ble arrestert (senere løslatt).