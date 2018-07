DAGEN DERPÅ: Cecilia Brækhus sammen med sin amerikanske PR-mann Bernie Bahrmasel. Han bekrefter at de forhandler med Michael Jordans klesmerke. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Brækhus blir en del av stallen til Michael Jordan

Publisert: 25.07.18 10:13

MOSKVA (VG) Cecilia Brækhus (36) er i ferd med å skrive sponsoravtale med klesmerket til basketball-legenden Michael Jordan.

Det bekrefter både hennes promotor Tom Loeffler og den amerikanske PR-mannen Bernie Bahrmasel.

– Jeg kan bekrefte at vi er i forhandlinger. Dette er en stor greie, sier Bahrmasel til VG.

– Vi kommer tilbake med detaljer om ganske kort tid.

Men allerede i forbindelse med stevnet i Moskva har Brækhus gått med Air Jordan-klær.

– Det er et navn som det passer ganske bra å bli assosiert med, gliser hun.

– Jeg forstår at dette merket er hipt blant «kidsa». Selv hadde jeg faktisk ikke hørt om det, innrømmer 36-åringen.

– Jeg kan ikke si mer nå, men jeg håper samarbeidet blir utvidet innen stevnet i Las Vegas. Men jeg kan i hvert fall si at det er veldig behagelig tøy.

Air Jordan-merket har allerede avtale med Gennady Golovkin, som bokser hovedkampen i Brækhus' neste stevne, Las Vegas den 15. september. Ellers er mange av verdens beste basketballspillere i Air Jordan-stallen.

Michael Jordan regnes av mange som den beste basketballspiller gjennom alle tider. Han ble seks ganger NBA-mester, alle ganger ble han kåret til finalenes mest verdifulle spiller.

Interessen rundt Cecilia Brækhus har tatt av etter Los Angeles-møtet med Kali Reis i mai. Den ga gode seersifre og var et gjennombrudd.

– Samtidig så er jo jeg en internasjonal bokser nå. Jeg har verden som lekegrind, gliser Brækhus - og er strålende fornøyd med alt rundt Moskva-turen.

– Jeg har opplevd noe helt annerledes her, og er veldig glad for at jeg har gjort det.

Før kampen sa Brækhus til VG at Moskva-kampen var et lite pek til de amerikanske jentene om at det er en bokseverden også utenfor USA.

– De står i kø for å møte meg, men det er jeg som bestemmer. Det er jeg som er et verdensnavn. Og nå ville jeg bokse her i Russland.

I september er det altså tilbake til USA. Motstander i Las Vegas er noe promotor Tom Loeffler og Brækhus skal begynne å tenke på nå. Navn som Kali Reis, Cris Cyborg, Claressa Shields og Layla McCarter har vært nevnt.

Men det som i hvert fall er helt sikkert, er at det ikke blir Cyborg:

– Nei, husk at det er Canelo Álvarez og Gennady Golovkin som er hovedkampen i Las Vegas. Et møte med Cyborg må være en hovedkamp. Derfor er hun uaktuell.

Et returmøte med Reis er ikke utenkelig . Derimot avfeier Brækhus at det kan bli oppgjør mot irske Katie Taylor.

– Hun er et par vektklasser under, så det er heller ikke aktuelt.