Torres med ny overlegen seier - øyner USA-kamp om tre uker

KAMPSPORT 2018-10-20T18:59:27Z

Proffbokser Bernard Angelo Torres (22) hadde ingen problemer mot georgiske Mikheil Gabinashvili, og tok sin sjette seier av like mange mulige så langt i karrieren.

Publisert: 20.10.18 20:59

Torres, som bokser i super fjærvektklassen, er en meget spennende mann for fremtiden. Gran-gutten er keivhendt, såkalt «southpaw», og har et voldsomt tempo inne.

Det merket Gabinashvili tidlig, og fokuserte som forventet mest på å forsvare seg mot Torres. Men i femte runde måtte georgieren ta telling etter et hardt kroppsslag fra Torres. Han var riktignok kjapt oppe igjen, men fikk en tung jobb med å fullføre runden mot den norske 22-åringen.

Også i sjette og siste runde klarte Gabinashvili å holde seg på bena til tross for voldsom dominans av Torres.

Alle dommerne hadde 60–53 i favør Torres.

– I løpet av to-tre år tror jeg han vil kjempe om titler, roste kommentator Erik Nilsen.

– Han tålte mye, men jeg var forberedt på seks runder, så det gikk bra. Han var vanskelig å slå ut. Jeg bokser kanskje igjen om tre uker, og det blir kanskje i USA, sa en smilende Torres som har kontrakt med promotorselskapet Maravill Boxing.

Kvelden i Skien har så langt bydd på bare norske seirer. Ingrid Egner vant klart på poeng mot Valgerdur Gudstensdottir.

Ali Srour vant enkelt på poeng i åpningskampen. Motstander Girogi Gachechiladze fra Georgia måtte ta telling i den andre av de fire rundene i super fjærvekt-oppgjøret, og de tre dommerne hadde 40–35 i favør Srour.

Weltervekter Jamshid Nazari fra Kristiansand vant mot Richard Walter, er nå ubeseiret på tre kamper i proffkarrieren.

Oppgjøret i Skien gikk tiden ut, men nordmannen vant overlegent på poeng mot tsjekkeren etter seks runder. De tre dommerne hadde 60–54 i favør Nazari.

Senere i kveld skal Alexander Hagen og Kevin Melhus i aksjon. Se resten av boksestevnet «This is my house II» direkte på VGTV (for VG+-abonnenter).