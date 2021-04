Hamlet med spektakulær PFL-debut: − Så deilig dette var!

MMA-utøver Marthin Hamlet (29) fikk en knallstart i PFL da han knuste motstander Dan Spohn (36), og vant på submission i andre runde.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Så deilig dette var! Det lå mye press bak den seieren der, sier Hamlet til VG en drøy time etter at triumfen var i boks.

Det var bryteferdighetene som gjorde at den tidligere landslagsbryteren kontrollerte kampen fra start til slutt. Hamlet brukte bare 15 sekunder på å ta Spon ned i første runde av oppgjøret i Atlantic City.

29-åringen kontrollerte motstanderen i resten av runden. Han traff jevnlig med slag, dog uten at det så ut til å ryste Spond. Men nordmannen vant uansett første runde soleklart.

les også Mener Hamlet-suksess vil få fart på MMA-legalisering i Norge

AVGJØRELSEN: Her er Dan Spohn sjanseløs på å forsvare seg mot Marthin Hamlet. Spohn klapper ikke ut i tide, og besvimer før dommeren stopper kampen. Foto: Ryan Loco, PFL

I den andre runden brukte Hamlet fem sekunder på å ta ned motstanderen, og etter 52 sekunder vant han på submission med «arm triangle choke».

– Det var veldig imponerende, oppsummerte MMATV-kommentator Randy Couture.

– Det tar litt tid å bli «varm» og da går man gjerne til sine grunnleggende ferdigheter. Ingen kan slå meg i bryting, sa en fornøyd Hamlet da han ble intervjuet av MMATV etter seieren i lett tungvekt-klassen.

Til VG forklarer han at det absolutt ikke var planen å ta ned Spohn så tidlig i begge rundene.

– Nei. absolutt ikke , men han gikk mer på enn jeg hadde forventet, og da tok jeg ham ned.

Spohn er med i sin tredje sesong av PFL (Professional Fighters League), og hadde tapt sine to siste kamper før møtet med Hamlet. Den rutinerte amerikaneren var altså sjanseløs mot Hamlet som nå har syv seirer og ett tap i sin profesjonelle MMA-karriere.

Han hadde for øvrig med seg UFC-fighter Jack Hermansson, og MMA-profil Kenneth Bergh i hjørnet.

les også MMA-Hamlet om sin «nye» kropp: – Er blitt ekstremt nøye

PFL er et turneringskonsept der alle de ti fighterne i hver vektklasse går to innledende kamper. Det legger grunnlaget for semifinaler og finaler. Finalen går på nyttårsaften, og vinneren stikker av med én million dollar.

Seier gir tre poeng, og så er det bonuspoeng dersom man avslutter kampene før de tre stipulerte rundene er over. Tre poeng i første runde, to i andre og ett i tredje. Dermed har Hamlet allerede sikret seg fem poeng, og ligger meget godt an til å komme seg til semifinale.

Den brasilianske veteranen Cezar Ferreira er en annen lett tungvekter som imponerte stort. Han vant på knockout i første runde mot Nick Roehrick, og sikret seg seks poeng.

Hamlets neste kamp blir 17. juni, også den i Atlantic City. Hvem han møter da er foreløpig ikke bestemt.

– Hvem ønsker du deg i neste kamp?

– Det vet jeg ikke - jeg tar den jeg får, sier Hamlet.