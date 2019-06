BOKSER I KVELD: Kai Robin Havnaa (t.v.) og Levani Lukhutashvili. Foto: KGZ Fougstedt

Havnaa før møtet med georgisk kraftbokser: – Kan bli en «slugfest»

Georgiske Levani Lukhutashvili (24) har avgjort alle kampene han har vunnet på knockout, og i Horsens lørdag kveld står Kai Robin Havnaa (30) i motsatt hjørne.

– Denne vil mange kanne «high risk, low reward». Jeg ville ha en skikkelig utfordring, og det kan bli en «slugfest», der det er bingo hvem som treffer. Jeg er laget slik at jeg vil ha kniven på strupen, selv om jeg hater det. Merkelig, sier Havnaa til VG.

Dette er 30-åringens 15. proffkamp, og han står ubeseiret med 12 knockoutseirer så langt i karrieren. Han er nå en av de store prospektene til Team Sauerland, og nivået på motstanden vil bli stadig økende fremover. Lukhutashvili har syv seirer og tre tap i karrieren, men alle seirene har kommet før full tid.

Når det er sagt har ikke 24-åringen gått kamp på et år, og nivået på motstanden han har hatt tidligere er, på papiret, ikke fryktinngydende. I går kveld veide Havnaa inn til 90,1 kilo og Lukhutashvili på 88,3 til cruiservektoppgjøret som er en del av stevnet der danske Dina Thorslund går VM-kamp mot April Adams.

Mulig Oslo-kamp til høsten

Havnaa skal etter planen gå hovedkampen i på et stevne i Oslo i løpet av høsten, og ønsker først og fremst denne kampen for å holde seg «varm» etter knockoutseieren mot Rad Rashid i mars.

Han har ladet opp til kveldens kamp hjemme i Arendal, men fortsatt uten hjelp fra den amerikanske treneren Joey Gamache. Han ble utsatt for blind vold hjemmei New York, og det er tvilsomt at han kommer tilbake som Havnaas trener. Nå er det onkel Erling Havnå som har hovedansvaret.

– Erling er ufrivillig hovedtreneren min nå. Han skal alltid være tett i teamet, Men han vil være hjelper, ikke hovedtrener. Det er mulig jeg flytter til Tyskland for å få et stabilt opplegg der. Først skal denne kampen vinnes. Noe som blir en veldig stor utfordring, sier Kai Robin.

– Vinn-vinn

Han har også fått med seg Arendal-profilen Thorbjørn Gyberg i en enda mer sentral rolle i Team Havnaa.

– Han har vært med siden jeg gikk min første kickboksing-kamp i 2011, og har fulgt opp enda tettere nå som også Erling har vært mye borte på grunn av jobb, forklarer Havnaa.

Det er ganske nøyaktig 30 år siden pappa Magne Havnaa gikk sin 15, kamp i karrieren - da tapte han EM-oppgjøret mot Angelo Rottoli i Italia.

– En dansk journalist spurte meg om jeg tenker på at pappas første tap var kamp nummer 14. Det hadde jeg ikke tenkt på, men det det stemmer jo det. Men hvis historien gjenskapes, så blir jeg verdensmester to kamper etter tapet. Så dette er en vinn-vinn kamp uansett, spøker Havnaa.

