ENDELIG TILBAKE: Conor McGregor poserer fornøyd under innveiingen. I bakgrunnen er motstander Donnald Cerrone også i godt humør. Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meek møtte McGregor i Las Vegas før comebacket: – Ikke lett å være Conor

I natt er verdens mest kjente MMA-utøver, Conor McGregor (31), tilbake i buret. Emil Meek (31) er på treningsleir i Las Vegas, og delte garderobe med superstjernen noen få dager før comebacket mot Donald Cerrone (36).

– Det må være vanskelig å være Conor, for uansett hvor han er, hvem han møter, ser eller hilser på, så blir han «dømt», sier Meek til VG og fortsetter:

– Et møte med en felles UFC-fighter fører til at det blir sak i Norges største avis. Men han gjør det med klasse. Jeg og trener Thomas Formo delte garderobe med ham, og han kjente meg igjen ettersom vi begge hadde Betsafe som sponsor for en tid tilbake, sier Meek som oppholder seg i Las Vegas som oppkjøring til sitt eget comeback – på UFC-stevnet i Auckland 22. februar.

GOD STEMNING: Emil Meek fikk et møte med brennhete Conor McGregor Foto: Privat

– Legende

Conor McGregor har vært et ikon for MMA-sporten i mange år, men siden 2018 har det vært flere utenomsportslige skandaler enn suksess i buret for 31-åringen som har gjort «trashtalk» og fornærmelser til sitt varemerke.

– I det store bildet har McGregor bare vært positiv for sporten. Han har åpnet mange øyne, og fått mer penger inn enn noen annen fighter. Det er bare å bøye seg i støvet for en legende, hyller Meek som er til stede i T-Mobile arena i natt.

I oppkjøringen til denne kampen har McGregor vært langt mer respektfull, og under fredagens innveiing var det veldig god stemning mellom ham og Cerrone.

Nattens oppgjør går på Viaplay, og McGregors comeback har bidratt til at norske seere må ut med 499 kroner for å få sett UFC-stevnet i Las Vegas

RESPEKT: Conor McGregor og Donald Cerrone ønsker hverandre lykke til før den kommende storkampen. Foto: MIKE BLAKE / X00030

– Jeg føler meg virkelig bra i weltervekt, og jeg kommer for å ta alle i denne divisjonen og det begynner med Donald. Jeg dedikerer denne kampen til mamma der hjemme. Jeg elsker deg mamma, ropte McGregor som ikke overraskende hadde stor støtte blant publikum.

McGregor har ikke gått kamp siden oktober 2018, da han tapte den meget kontroversielle kampen mot Khabib Nurmagomedov. Den irske superstjernen har tjent enorme summer på MMA og kampsport etter sitt store gjennombrudd for fem-seks år siden.

Nå er han tilbake, og sørger for enorm interesse for UFC-sirkuset. Nå er det altså weltervekt han skal konkurrere i – klassen over lettvekt og fjærvekt, der han tidligere har vært mester. Oppgjøret er mot veteran og kulthelt Donald Cerrone, kjent som «Cowboy».

– Jeg mener Cerrone har alle verktøyene som skal til for å vinne, men jeg tror han er for stolt til å bruke dem. Hadde «Cowboy» vært kynisk på det å vinne, så hadde han jobbet for å få kampen ned og dratt ned tempoet på McGregor. Gjort ham tung i armene, og fjernet speed-fordelen og kruttet i venstresleggen, som er signaturvåpenet til McGregor, analyserer Meek.

Men han tror ikke Cerrone kjører den kyniske stilen, og har McGregor som favoritt.

Oslo-baserte Jack Hermansson, som var meget kritisk til oppførselen til McGregor og Numragomedov i oktober 2018, synes det er gledelig at McGregor har vært mindre opptatt av å lire av seg fornærmelser.

– McGregor er en fighter, og som de fleste fightere så lever han for å slåss, så det er bare hyggelig at han vil det. I tillegg synes jeg at han har hatt en respektabel fremtoning til denne fighten. Det setter jeg pris på, sier Hermansson til VG.

– Vi kan mene hva vi vil om McGregor, men han har vært den sterkeste bidragsyteren til at MMA har blitt satt på kartet over hele verden. Han har stått i front for det store løftet av sporten, sier Hermansson uten at han vil spå utfallet av nattens oppgjør.

Publisert: 18.01.20 kl. 22:50

