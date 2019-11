KAMPKLARE: Cecilia Brækhus og Victoria Bustos avbildet på fredagens innveiing i Monte Carlo. Foto: Terje Bendiksby

Den nye treneren om Brækhus: – Hun vil fremstå mer aggressiv

MONTE CARLO (VG) Abel Sanchez (64) var usikker på om han var den rette til å trene Cecilia Brækhus (38), men nå gleder han seg til å vise frem en «ny versjon» av boksedronningen.

– Cecilia har vært i en militærleir de siste månedene. Og i min militærleir er du med 100 prosent, eller så er du ute. Hun har vært med hele veien. For en trener er det en drøm å ha slik elev, roser Sanchez og gliser fornøyd.

– Jeg gleder meg ekstremt mye til denne kampen. Du aner ikke, legger han til og levner ingen som helst tvil om at han virkelig mener det.

GLEDER SEG: Det var en meget opplagt Abel Sanchez som snakket med VG på hotellet i Monte Carlo fredag kveld. Foto: Per Opsahl

64-åringen møter VG i resepsjonen på Monte Carlo Bay & Resort, en liten rusletur unna kasinoet der Brækhus bokser mot argentinske Victoria Bustos lørdag kveld.

Det er bare plass til 3–400 tilskuere i det luksuriøse lokalet, men det vil være et solid antall TV-seere som får med seg Brækhus i stevnets nest siste kamp. I Norge er det Viasat som skal vise oppgjøret, men TV-seere kan også følge med fra England, USA og Kina, blant annet.

Cecilia Brækhus Født: 28. september 1981

Proffkarriere: 35 seirer (ni knockout), ingen tap.

Har alle de store tittelbeltene i weltervekt.

Møter argentinske Victoria Bustos (19 seirer, fem tap) i Monte Carlo i kveld.

Har for første gang med seg amerikanske Abel Sanchez som trener.

– Får vi se en annerledes Brækhus nå?

– Hun vil fremstå mer aggressiv, men det er vanskelig få gjøre de store endringene i løpet av én treningssamling. Etter de to-tre neste vil du definitivt se forskjell, sier Sanchez, som tok over treneransvaret i sommer.

Storfavoritt

Brækhus er storfavoritt mot Bustos, som har 19 seirer og fem tap i karrieren. Men hun gikk tiden ut mot den irske stjernen Katie Taylor i en VM-kamp i 2018, og argentinske fightere har rykte på seg for å «gi jernet».

– Det blir en tøff test, men Cecilia skal selvfølgelig stå med 36–0, lover Sanchez.

les også Brækhus veide inn i Monte Carlo: – Sånn jeg liker det

Fredag ettermiddag veide Brækhus inn på 66,5 kilo – rundt 200 gram under grensen. Bustos var 900 gram lettere, og Brækhus vil trolig veie et par kilo mer når hun entrer ringen.

– Vi har ikke hatt noe problem med vekten denne gangen. Treningen i Big Bear har vært så har hard at kiloene bare har rent av meg hele veien, sa Brækhus til VG

Sanchez bekrefter at den norske stjernen har fått resultater.

– Hun sa til meg her om dagen at hvilepulsen har gått ned fra 56 til 42. Det er ganske dramatisk, sier Sanchez fornøyd.

Det blir ubeseirede Brækhus sin 36. kamp i karrieren, og den første med Sanchez i hjørnet. Han tar over for Johnathon Banks, som tok over Gennady Golovkin – da han brøt et mangeårig samarbeid med nettopp Sanchez.

Banks er en svært rolig type, mens det er langt mer futt i den over 20 år eldre Sanchez. Han er blitt kåret til årets boksetrener i USA, og i mange år hatt sitt eget sted i Big Bear Lake kalt «The Summit». Det ligger på 2000 meters høyde, et par timers kjøretur fra det yrende folkelivet i Los Angeles.

SPESIELLE OMGIVELSER: Abel Sanchez, Cecilia Brækhus og den verdenskjente ringannonsøren Michael Buffer avbildet i rommet på kasinoet i Monte Carlo, der det skal bokses i kveld. Foto: Per Opsahl

les også Brækhus bytter trener med superstjerne: – Beinhardt regime

– Cecilia er den første kvinnebokseren jeg har. Hun skulle komme til meg å trene litt for å se om vi hadde kjemien. Det skulle bli tre-fire uker, men ble nesten fem måneder. Jeg trengte ikke mange dagene på å innse at det ville bli vanskelig å ikke samarbeide med henne, sier Sanchez.

Han begrunner det med måten Brækhus forholder seg til «håndverket» på, altså boksingen. Hun er 38 år, og har alle beltene i weltervekt i skapet, men sulten etter å bli bedre er fortsatt stor ifølge treneren.

Sanchez trente altså Golovkin i mange år – en mann med en knockoutprosent på over 80.

– Han var, og er, helt unik med en gudegave av en slagkraft. Cecilia har ikke den kraften, men kraft er ikke nødvendigvis det som skal til for å knocke noen ut, sier Sanchez.

Brækhus står med ni knockoutseirer så langt, og kan få et ørlite jubileum i kveld, og treneren har oppskriften:

– Man må sette opp slagene, være selektiv og veldig intuitiv for å lande kombinasjonene som fører til knockout. På mitt gym, og i min filosofi, er knockout veldig viktig. Det setter standarden for den neste kampen, avslutter han.

Publisert: 30.11.19 kl. 13:37

