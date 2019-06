OVER: Alexander Gustafsson ligger på kanvasen etter et nytt tap. Nå legger han opp. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenskenes MMA-stjerne la opp på direkten etter nytt tap

Alexander Gustafsson (32) gikk på et nytt tap i MMA-buret på hjemmebane i Stockholm, og svensken valgte å legge opp umiddelbart.

Ett fullsatt Globen i Stockholm fikk se Gustafsson i aksjon mot amerikanske Anthony Smith i hovedkampen. De begge har nylig tapt for mesteren Jon Jones, og oppgjøret handlet først og fremst om å posisjonere seg i UFCs lett tungvekt-divisjon.

Men for Gustafsson handlet det tydeligvis også om fremtiden i den knallharde kampsporten.

For da han måtte klappe ut i fjerde runde etter at Smith hadde fått inn en «rear naked choke», så var karrieren over.

HOVEDKAMP: Alexander Gustafsson og Anthony Smith i aksjon i helgens hovedkamp på stevnet i Globen, Stockholm. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg er veldig skuffet. Jeg tapte i mitt eget «hjem» igjen. Denne sporten ... Det er hardt å drive med det fordi du elsker det, men det er hva det er. Anthony Smith er et skikkelig beist, sa Gustafsson mens han fjernet tapen rundt hanskene.

– Jeg vil bare takke dere alle for å komme hit og støtte alle fighterne her i kveld. Hva kan jeg si ... showet er over, folkens, sa Gustafsson før han slang fra seg hanskene på kanvasen og ruslet haltende ut av buret foran 14.000 tilskuere.

Gustafsson har vært en ekstremt populær mann i Sverige om MMA-verden etter at han fikk sitt store gjennombrudd i 2012. Året etter gikk han sin første tittelkamp i lett tungvekt, og mange mener han burde vunnet på poeng mot superstjernen Jon Jones.

I januar 2015 fylte han Friends Arena i Stockholm på nattetid, og 30.000 tilskuere fikk se Gustafsson gråte bitre tårer etter at han ble knocket ut av Anthony Johnson. Dermed røk også muligheten til en returkamp mot Jones.

Gustafsson var allerede da inne på tanken om å legge opp.

Men i oktober samme år fikk Gustafsson likevel gå tittelkamp – mot Daniel Cormier. Den tapte han på «split decision», og en ny nedtur var et faktum.

Gustafsson har gått relativt få kamper de siste årene, men imponerte stort da han var tilbake i Stockholm i mai 2017, og knuste Glover Teixeira. Det sendte ham på nytt opp i tittelbildet i vektklassen.

Den tredje og siste tittelkampen til Gustafsson var mot Jones 29. desember i fjor, der han ikke hadde stort å stille opp med og tapte på teknisk knockout i tredje runde.

Nå er det altså helt slutt for Gustafsson, som på pressekonferansen etter helgens kamp understreket at han gir seg etter fem tap på sine siste åtte kamper.

– Det har vært et eventyr, men nå er det slutt. Jeg har reist rundt i hele verden og konkurrert, og gått flere store kamper hjemme i Sverige. Jeg er veldig takknemlig. Det har vært opp- og nedturer. Jeg har det ikke i meg lenger, jeg har to barn og andre ting å fokusere på videre, oppsummerte Gustafsson.

Publisert: 02.06.19 kl. 11:14