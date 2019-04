FÅR AVTALE: Hadi Srour, her i aksjon mot Artur Zemlianyi i Oslo i fjor, har signert for Team Sauerland. Foto: Trond Solberg

Srour med Sauerland-avtale – satser likevel på OL

Hadi Srour (23) fra Tønsberg har signert en treårig millionavtale med det tyske promotorselskapet Team Sauerland. Han gir likevel ikke opp drømmen om å bokse som amatør i Tokyo-OL neste sommer.

– Jeg har tatt med i forhandlingene at jeg skal få være med i European Games som amatør i juni. Der kan jeg kvalifisere til VM, og deretter til OL. Sauerland synes bare det er kult, sier Srour til VG.

Relativt nye regler gjør at boksere kan veksle mellom amatør og proff, men det er få som gjør det slik som 23-åringen fra Tønsberg.

– Hva er sjansen for at du kommer til VM og OL?

– Det er 90 prosent sjanse for at jeg klarer VM. Jeg er en jævlig god amatørbokser. Jeg mener det er gode sjanser for OL også, men det avhenger litt av trekningen. Kvalifiserer jeg til OL, så reiser jeg uansett hva som skjer med proffkarrieren, sier Srour bestemt.

Legger opp

Han bekrefter at avtalen med Sauerland er over tre år, men vil ikke si stort om de økonomiske rammene. Etter det VG erfarer er det snakk om en kontrakt som gir ham rundt 350.000 kroner i grunnlønn i året.

– Jeg må prestere for å få betalt, så enkelt er det. Jeg har gått den tunge veien inn i dette, og ikke hatt en rik pappa eller drahjelp. Hvis jeg ikke er god nok til å vinne kamper her, så legger jeg opp. Jeg skal ikke ende opp som journeyman, sier Srour og legger til:

– Man selger ræva si i det gamet her, og et par tap er nok til at man blir kastet ut. Nå har jeg uansett fått et solid selskap i ryggen og har alle forutsetninger for å lykkes.

Vurderer å flytte til Berlin

Srour er nå i Berlin og sparrer med det tyske stortalentet Abass Baraou, og nordmannen følges opp av Georg Bramowski – som tidligere trente Cecilia Brækhus.

Det er Geir Vestvik som har trent Srour i mange år, og de fortsetter samarbeidet. Srour vurderer sterkt å flytte til Berlin på heltid.

– Jeg skal i alle fall ha oppkjøringen til alle kampene mine her, sier han.

Etter det VG erfarer er han høyaktuell til å debutere på et Sauerland-stevne i Frankfurt i mai.

GAMMEL KJENNING: Georg Bramowski (t.h.) var en av trenerne til Cecilia Brækhus i Team Sauerland. Her etter seieren mot Oxandia Castillo i 2013. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Jeg er imponert av det jeg har sett fra Hadi så langt. Han er en fargerik type – både i og utenfor ringen. Med sin personlighet og sine bokseferdigheter har han potensial til å nå veldig langt, sier promotor Nisse Sauerland i en pressemelding.

Srour, som er bosatt Tønsberg, har vunnet alle sine tre proffkamper så langt (to på knockout). To av de kampene var på Sauerland-arrangementer i Arendal, og i tillegg har han bokset på det VGTV-sendte boksestevnet til Melhus Promotions i Oslo i mai i fjor.

Cruiservekter Kai Robin Havnaa har også en permanent avtale med Sauerland, og tidligere har Cecilia Brækhus som kjent bokset for det tyske selskapet i mange år.

