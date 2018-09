BRUDD: Kai Robin Havnaa viser frem høyrehånden, som er gipset på grunn av tommelbruddet. Foto: Privat

Havnaa avlyser etter brudd: – Skulle endelig få testet meg skikkelig

KAMPSPORT 2018-09-25T10:38:07Z

Kai Robin Havnaa (29) hadde akkurat spikret sin neste boksekamp, på hjemmebane i Arendal i november, da han brakk tommelen på trening søndag. Proffbokseren ble hasteoperert, men blir borte fra ringen i flere måneder.

Publisert: 25.09.18 12:38 Oppdatert: 25.09.18 13:21

– Dette var fryktelig surt. Jeg skulle gå min neste kamp i Sør Amfi i Arendal 17. november. Alt var nettopp klart, sier Havnaa til VG.

Han er for øyeblikket den mest spennende proffbokseren på herresiden, og sist han var i aksjon var i april da det ble seier på knockout mot Frank Bluemle i Tyskland .

Havnaa vant for øvrig på knockout i Arendal i februar . Havnaa har 13. seier av like mange mulige, og 11 av dem har kommet før full tid.

Nå var han endelig klar for «comeback», og VG vet at Havnaa egentlig skulle møte en solid finne ved navn Sami Enbom med 17 seirer og to tap.

– Det var en bra motstander. Jeg skulle endelig få testet meg skikkelig, etter at jeg har fått den typen motstandere som de fleste får i starten av karrieren. Jeg har overbevist stort, og var klar for neste steg. Nå må det utsettes, sier en skuffet Havnaa.

VG+: Historien om Kai Robin som sluttet og bokse da verdensmester-pappa Magne døde, og onkelen ble arrestert etter Nokas-ranet

Han satser på å kunne bokse igjen når gipsen er borte om fire uker.

– Så får vi se når jeg kan gå kamp igjen, sier Havnaa som håper å være klar i januar eller februar.

– Jeg fikk utrolig rask behandling av kiropraktoren, og på sykehuset i Arendal på en søndag, og det er jeg veldig takknemlig for, legger han til.

Normalt har Havnaa treningsfri på søndager, men sist helg skulle han ta en liten ekstraøkt hjemme i Arendal.

Se den sterke boksedokumetaren om Tommy Morrison på VGTV. Nå er det litt over fem år siden han døde:

– Jeg drev med litt lett sparring på gymet da jeg plutselig kjente at noe var galt med tommelen. Jeg dro rett til kiropraktoren min, og ble sendt direkte til sykehuset. Jeg ble operert dagen etter, sier Havnaa i en pressemelding fra Sauerland.

Les også: Mener han mister sponsorer på grunn av onkelens Nokas-dom

– Denne skaden er ekstremt uheldig for Kai. Men det er bare et mindre tilbakeslag i det jeg tror blir en lang og suksessrik karriere. Vi har store planer for Kai, og de vil vi gjenoppta så fort han er tilbake for fullt, sier promotor Nisse Sauerland i pressemeldingen.