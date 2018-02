I STALLONES SØKELYS: Kai Robin Havnaa jublet nylig for sin 12. seier av like mange mulige som proffbokser. Skuespillerkarrieren i Hollywood er foreløpig ikke noe mer enn en artig historie. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Havnaa junior var høyaktuell til Stallones neste boksefilm

Publisert: 15.02.18 21:17

KAMPSPORT 2018-02-15T20:17:24Z

Da selveste «Rocky», Sylvester Stallone (71), så et bilde av Kai Robin Havnaa (29), ba han castingbyrået om å kontakte den norske proffbokseren for en rolle i Hollywood-filmen «Creed 2».

– Jeg fikk manus og sendte inn en tape. Jeg merket at det var veldig seriøse greier, men tok det kanskje ikke like seriøst, sier Havnaa til VG.

Historien, som kom frem i kveldens episode av dokumentarserien «Team Havnaa» på TV3, er uansett av den artige sorten.

Superstjernen Stallone, mens kjent for sine roller som bokseren Rocky på 70- og 80-tallet, har lenge jobbet med oppfølgeren til filmen Creed, som kom ut i 2015. Det er en såkalt spin-off fra de legendariske Rocky-filmene.

Dragos sønn

Stallone spiller også i Creed-filmene rollen som Rocky Balboa. I oppfølgeren, som kommer til høsten, har filmsettet vært på jakt etter en person som kan spille sønnen til den fiktive bokseren Ivan Drago - den sovjetiske slagmaskinen som møtte Balboa i Rocky IV fra 1985.

Drago ble den gang spilt av svenske Dolph Lundgren, og samme mann skal være med også i den kommende filmen.

Og det er der unge Havnaa kommer inn i bildet, for i Creed 2 skal også sønnen til Drago være med - Vitor Drago.

Stallone skal angivelig selv ha sett et bilde av Havnaa junior, og mente at han kunne være perfekt til rollen. Så er da også skuespiller Lundgren svært lik pappa Magne Havnaa - Norges eneste profesjonelle verdensmester på herresiden.

– Det er ingen tvil om at pappa lignet på Lundgren. Kort piggsveis med bleke striper - haha! Storesøster Tonje husker at pappa flere ganger ble tatt for å være Dolph Lundgren når folk spurte om autografen, forteller Kai Robin.

Muskelbunt fikk rollen

Det var promotorselskapet Team Sauerland som fikk den første henvendelsen fra folkene rundt Stallone, og det gikk altså såpass langt at Havnaa sendte inn et prøveopptak i fjor høst.

– Fikk du noen tilbakemelding?

– Jeg fikk svar noen uker etterpå. «We loved Kai, and Sylvester really like his looks, blablabla», sier Havnaa og ler.

– De var ute etter en stor tungvekter, så jeg ble tydeligvis ikke stor nok. Og når jeg ser på han som fikk rollen, så skjønner jeg det, sier 29-åringen som bokser i cruiservektklassen.

Den rumenske muskelbunten Florian Munteanu endte opp med rollen, og blir altså å se på kinoene etter hvert. Innspillingen av filmen skal starte i løpet av våren.

– Jeg ble ikke veldig skuffa akkurat, og det var gøy og bli spurt - i hvert fall når det er Sylvester som jakter på sønnen til selveste Ivan Drago. Jeg digger Rocky-filmene, sier Havnaa som selv regner med å være tilbake i bokseringen i april.

Filmkarrieren er foreløpig satt på vent, men hver torsdag kan du se Kai Robin Havnaa og resten av den fargerike familien i aksjon på TV3 og Viafree .