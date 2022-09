MÅTTE NED: Bernard Angelo Torres var nede i fjerde runde, og det kostet ham til slutt seieren.

Torres slått ned - tapte til tross for dramatisk comeback

Bernard Angelo Torres (26) fra Hadeland startet tregt, og måtte en tur i kanvasen i fjerde runde mot Frency Fortunato Saya (24). Det ble likevel dramatisk jevnt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nattens fjærvektsoppgjør i Atlantic City ble en knalltøff test for Torres, som sto ubeseiret i sine 16 første proffkamper. Fortunato fra Den dominikanske republikk var 13 centimeter høyere, og brukte rekkevidden til å skaffe seg overtaket i kampen.

Torres slet med å finne rytmen i åpningsrundene, og «jabben» til motstanderen skapte problemer for ham. I fjerde runde måtte nordmannen også en tur på rumpa i kanvasen da Fortunato kontret glimrende med et høyreslag.

VG+ Sport: Se opptak av boksestevnet

26-åringen var kjapt på bena igjen, og virket ikke særlig rystet, men tellingen flørte til at han tapte den runden 8–10. Det skulle bli skjebnesvangert.

Kom voldsomt tilbake

Han bokset mye bedre i femte runde og oppgjøret som var stipulert til ti runder ble et underholdende drama.

Les også: Torres går sin egen vei – lader opp med strikking og karaoke

Fortunato virket mer og mer sliten, og Torres traff med raske kombinasjoner i det som så ut til å kunne ende med seier til Gran-bokseren.

TETT: Frency Fortunato Saya (t.h.) jubler selvsikkert før dommerpoengene blir lest opp, og han knep seieren mot Bernard Angelo Torres i natt.

– Hvilket comeback av Torres! roset en av kommentatorene.

Kampen gikk tiden ut og en av de tre dommerne hadde Torres som vinner 95–94. Den andre dommeren hadde samme poengsum i favør Fortunato, mens den tredje dommeren hadde utrolige 97–92 i favør sistnevnte.

– 97–92 var ikke den kampen jeg så. Jeg hadde godtatt en seier til Fortunato, men den poengsummen gir ikke Torres respekten han fortjener etter den innsatsen, oppsummerte en av kommentatorene på Showtime som sendte kampen i USA.

LETTET: Frency Fortunato Saya slipper jubelen løs etter seieren mot Bernard Angelo Torres.

Hadde Torres som vinner

Poengtapet sørget for at Torres ikke lenger er ubeseiret, og med tanke på et gjennombrudd i USA passet det ekstremt dårlig. Samtidig viste han trolig mer enn nok til å få nye sjanser snart.

– Jeg har ikke noe problem med avgjørelsen i favør Fortunato, for de tre siste rundene var veldig tette, oppsummerte Showtime-analytiker Steve Farhood.

Han hadde for øvrig Torres som vinner med summen 95–94 etter å ha ment at nordmannen var best i de fire siste rundene. Det hjelper lite for Torres ettersom det kun er de tre dommerne som avgjør utfallet.

PS! Torres hadde ifølge statistikken flere harde treffere (113 av 339) enn Fortunato (72 av 227) og hadde flere totale slag (125 av 433 mot 98 av 545), men nedslagningen i fjerde runde kostet ham seieren.