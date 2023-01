BEKREFTET BRUDD: Kai Robin Havnaa viser frem gipsen på den høyre hånden etter tommelbruddet han pådro seg da han knocket ut Hany Atiyo lørdag kveld.

Havnaa bekrefter bruddskade: − Må opereres

Kai Robin Havnaa (34) klinket til med ny knockoutseier lørdag kveld, men den brutale avslutningen mot Hany Atiyo (39) bidro til at han selv får et lengre opphold i treningen.

– Det er et kraftig brudd i den høyre tommelen, og jeg må opereres i Oslo på torsdag, sier Havnaa til VG mandag kveld.

Han var sikker på at det var snakk om brudd i den høyre tommelen da VG intervjuet ham etter kampen i Chateau Neuf lørdag kveld, og nå er altså bekreftelsen kommet.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid dette tar, men jeg må nok regne med minst to måneder, sier Havnaa som nå går med gips frem til operasjonen.

Se opptak av lørdagens boksestevne i Oslo:

Han har hatt brudd i den samme tommelen tidligere, og håper at det skal bidra til at skadeperioden kortes ned.

– Det er mange fordeler ved at jeg har vært igjennom dette en gang før, med tanke på rehabilitering, alternativ trening og alt som følger med, sier 34-åringen.

Les også: «Knockoutkongen» forsvarte beltene med ny storseier

Sportslig sett var lørdagens kamp en stor opptur for Havanna som fortsatt står ubeseiret på sine 18 proffkamper, og 15 av dem har blitt avsluttet før tiden.

Etter to rolige runder gikk Havnaa voldsomt til verks mot sin egyptiske motstander. Atiyo måtte først i kanvasen én gang, men fikk lov til å fortsette av ringdommeren etter en telling.

Se den brutale knockouten som skjedde samtidig som bruddet:

Havnaa sendte motstanderen rett i kanvasen med sitt første slag igjen – en høyre kanon. Det var i den samme situasjonen at bruddskaden oppsto.

– Jeg traff godt, men dessverre gikk det også ut over tommelen min. Nå som den er brukket får vi se hvordan det blir fremover, avslutter Havnaa.

Han håper at det kan planlegges en ny kamp for ham i Arendal eller Kristiansand så fort som mulig. Et av de store målene hans er EM-tittelen i forbundet WBO – der pappa Magne Havnaa var verdensmester på 90-tallet.

Se dokumentarfilmen om Mange Havnaa og bokseeventyret på 80-og 90-tallet: