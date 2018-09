OFFENSIV UTFORDRER: Darren til yppet seg på nattens innveiing i Dallas. UFC-president Dana White gikk imellom ham og Tyron Woodley (t.v.).

UFC-analyse: Den «utslitte» mesteren mot Liverpool-rebellen

KAMPSPORT 2018-09-08T17:40:22Z

Tyron Woodley (36) har vært mester i drøyt to år, men allerede oppfører han seg som en utslitt mester. På motsatt side av buret står Darren Till (25), en ung engelskmann som har stormet mot tittelsjansen.

VG

Per Opsahl

Publisert: 08.09.18 19:40

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Till var svært nylig et ukjent navn for dem som ikke følger MMA-verdenen tett.

For et år siden var det kun de mest garvede MMA-fans som kjente noe til den unge mannen. Så slo han MMA-legenden Donald «Cowboy» Cerrone. Det neste på planen var et møte med Stephen «Wonderboy» Thompson, et av toppnavnene i weltervektsdivisjonen, som nettopp hadde utfordret weltervektsmester Tyron Woodley to ganger uten hell.

Se nattens UFC-stevne direkte, eller i opptak, på Viaplay fra kl. 04.00.

I weltervektsdivisjonen må utøvere vanligvis ha nær ti seirer på rad for å få utfordre, men her er altså Till. Hans råskap i og utenfor buret har gjort ham til et ettertraktet navn.

For UFC ser han kanskje til og med ut som det komplett motsatte av dagens weltervektsmester, den ganske kjedelige og frustrerende Tyron Woodley.

Upopulær mester

Det er nesten som om UFC har lett etter en anti-Woodley. De kunne ha gitt andre tittelsjansen (det har vært mange gode kandidater), men de valgte Till. Kanskje ikke så rart. Woodleys tittelløp har vært et frustrerende et. Han har vært en upopulær mester siden han tok tittelen. Det er mange mulige grunner for det, og jeg tror alle har sin favoritt.

Woodley fremstår som utakknemlig, arrogant og uten selvinnsikt. Han ser også ut til å alltid føle seg forbigått, til og med når han er mester i weltervektsdivisjonen og arvingen til storheter som Georges St-Pierre og Robbie Lawler.

Da Woodley gjestet UFC-kommentator Joe Rogans podkast presterte han å si at (nå aldrende Bellator-fighter) Josh Koscheck var en mer respektert fighter enn ham selv. Woodley begrunner dette med det moralske forfallet i UFC-fansen, som er blitt en usofistikert gjeng.

Rogans svar var enkelt nok at det var galskap. Woodleys personlighet veksler mellom et forferdelig mindreverdighetskompleks og grusom stormannsgalskap.

Det er mange frustrerende sider ved Woodley. Han vil bare bli elsket, men vet ikke helt hva som mangler . Men det han klart mangler, er mentaliteten hans motstander i natt stiller sterkt med. Den aggressive mentaliteten.

Mesterskapsmentalitet

Woodley gikk fra å være en superaggressiv utfordrer mens han jobbet seg opp mot tittelsjansen, til å bli en ultrakonservativ mester det sekundet han vant tittelen. Da Woodley kom inn i UFC gjorde han kort prosess av de fleste motstandere.

Han vant mesteparten av kampene sine på knockout i første runde, var aggressiv og eksplosiv. Etter den intense, men kortvarige, kampen hans med Carlos Condit lurte jeg på om noe annet menneske under 77 kilo i verden kunne stå imot en slik storm.

Han var etter Condit hvert sekund og jaget ham fra skanse til skanse. Det var ikke haken til Condit som ga seg, men kneet. Woodley tok beltet fra Robbie Lawler, en mann kjent for å kunne ta juling og smile tilbake. Lawler var den ubestridte kongen av divisjonen, og Woodley endte hele greia etter to minutter.

Woodley vant tittelen med en ekstraordinær aggressivitet, men endte opp med å forsvare beltet med en like ekstraordinær forsiktighet.

Denne ekstraordinære forsiktigheten er ofte en smart taktikk i en MMA-kamp, men det vinner deg få fans. Den skaper derimot enorm frustrasjon. Woodley kjenner presset. Hver av de tre tittelforsvarene hans har fått sterk kritikk fra UFC-president Dana White, en kritikk som ikke kun kommer fra den vel utbasunerende lederen av organisasjonen, men som har gjenklang fra fans. En Woodley-kamp var spennende før. De er ikke det nå lengre.

Woodley sier at denne gang skal den gamle Woodley komme tilbake i buret, den gamle Woodley, en sulten fighter som vil bevise sin utvetydige dominans. En som prøver å knocke ut motstanderen.

Dette er det sikreste tegnet på at Woodley har fullstendig transformert seg til en mester som tar den tryggeste ruten. At Woodley sier han skal være skikkelig aggressiv denne gangen er ensbetydende med at ikke kommer til å være det.

Hver mester i historien som har servert lignende livsløgn før en kamp har gått inn i buret defensivt. Det skjedde med Georges St. Pierre og Anderson Silva, det skjer med alle fightere som i tillegg til å være steinharde fightere også er intelligente ringrever. De vet hvilken energi som kommer mot dem når den sultne og respektløse oppkomlingen utfordrer. De har vært der.

Og monsteret som lurer i skyggene tenker bare på én eneste ting. Skal vi tro treneren hans har Till hver dag i mange år ropt treneren sin den samme beskjeden i ansiktet. «Jeg heter Darren Till og er den neste weltervektsmesteren ».

Gammel løve?

Woodley oppfører seg som en aldrende mester. Han holder tilbake for å vente på money fights, prøver å velge motstanderne sine, han går på auditioner i Hollywood og er med i TV-show. Han sier at han må få det han kan ut av denne «plattformen» det er å være UFC-mester. Dette er vanligvis det sikreste tegnet på undergang. Till driter i alt annet enn det å bli den beste fighteren i verden.

Nå er det mange fightere som sier slikt. De driter i alt annet enn å bli mester. Ofte høres det ikke ekte ut. Etter kampen, særlig ved tap, bruker fightere å trøste seg med de ekte tingene i livet.

Stipe Miocic tapte nettopp tungvektstittelen i den aller største kampen i karrieren sin. Men han skulle bli far om noen uker, så hva betydde den tittelen egentlig. Till sin holdning er nøyaktig det motsatte.

Till sjokkerte meg. Han bryr seg kun om storhet og å skape en uomtvistelig arv i kampsport. Det er mine ord. Han kalte det legacy. Han har en kjæreste som er syv måneder på vei. I don't really care.

Han har et barn i Brasil han ikke har sett på et år. I don't really care. Woodley går på auditioner og tar seg av en familie. Erfaren mester eller ei, hvordan kan man konkurrere med noe sånt?

Kampanalyse:

Darren Till (17 seire, 0 tap, ett uavgjort) mot mesteren Tyron Woodley (18 seire, tre tap, ett uavgjort)

Les mer på MMA-Revyens oddsblogg.

Oddsbloggen predikerer utfallet av kommende UFC-kamper basert på 3000 tidligere UFC-kamper med en prediktiv logistisk regresjonsanalyse.

Modellen spår Darren Till som vinner, og det overbevisende. Till er også storfavoritt hos oddsmakerne. Mye av grunnen ligger i at Tyron Woodley sine sterke sider i liten grad kommer frem i statistikken. Woodleys strategi har ofte vært å headhunte (veldig teknisk, selvsagt) etter knockouten og bruke den store kraften sin sammen med anti-bryting. Det er lite spor i de dataene jeg har av at knockoutkraft er veldig viktig for å predikere MMA-kamper.

Knockoutkraften legger vi merke til, men når den ikke gjør seg gjeldende så glemmer vi litt av den. Statistisk har kanskje effekten av knockoutkraft lite å stille opp med mot slagvolum. Det er ikke det at Till har så legendarisk høyt slagvolum, men Woodley har ekstraordinært lite. I tillegg kan vi slenge på at strikeren Darren Till har flere nedtagninger enn bryteren Woodley. Mer om alt dette, og resten av

kampene på oddsbloggen.