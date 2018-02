BRUTALT: Her klinker Yoel Romero ut Luke Rockhold, som allerede var rystet. Foto: Viaplay Fighting

Rockhold knocket brutalt ut av Romero

VG

Publisert: 11.02.18 11:23

2018-02-11

Amerikanse Luke Rockhold (33) gikk boksteavelig talt på en kjempesmell mot cubanske Yoel Romero (40) i hovedkampen på UFC 221 i Perth, Australia.

Dermed er toppen av den noe kaotiske mellomvektklassen litt mer avklart, for Rockhold har en noe tung vei å gå etter nattens nederlag. Han hadde tittelen fra desember 2015 til juni 2016, men ble den gang knocket ut av Michael Bisping .

Veien tilbake har vært tung og frustrerende, og han måtte stå på sidelinjen da Georges St-Pierre fikk ta tittelen fra Bisping i fjor. I tillegg har Robert Whittaker og Romero blandet seg inn i toppen av vektklassen, som har vært preget av mer eller mindre kaos etter at Anderson Silva regjerte i perioden 2006 til 2013 .

Mot Romero forsøkte Rockhold å holde avstanden til cubaneren, og taktikken var lave spark. Knockoutmaskinen Romero fikk inn et par brukbare treffere i den andre runden, men kom ikke skikkelig i gang. Spørsmålet var når han skulle eksplodere.

Det svaret fikk publikum tidlig i tredje runde. En venstre «overhand» sendte Rockhold i kanvasen, og sittende mot gjerdet fikk en rystet Rockhold en ny, og egentlig helt unødvendig, smell da Romero plantet en knallhard venstre på haka til amerikaneren.

Dermed kunne Romero slippe jubelen løs, og hans enorme gledesscener sto i sterk kontrast til Rockholds skuffelse.

Sistnevnte var fortsatt svært rystet da sterkt religiøse Romero kom bort til ham og gjentok flere ganger «jeg elsker deg». Beskjeden så ikke ut til å treffe Rockhold rett i hjertet, men et par timer etter kampen la han ut følgende melding på Twitter :

«Respekt til Yoel, den mannen er lagd av stål»

– Romero tok en fantastisk seier i natt, men det er jo synd at han ikke reiser fra det med et belte. Han vant muligheten til å møte mesteren Whittaker, som er ute med skade. Vi vet ikke hvor lenge Whittaker blir ute, så det kan tenkes at UFC setter opp en ny interim-tittel om mesterens returdato er for langt frem i tid, oppsummerer MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes til VG.

Romero fikk ikke med seg et midlertidig tittelbelte fordi han ikke klarte vekten, men det spiller uansett ikke så stor rolle. Det er den virkelige tittelen som står på spill når kommer til å møte Whittaker, mannen han tapte mot på poeng sist sommer.

PS ! Veteranen Mark Hunt (snart 44) var nær ved å knocke ut Curtis Blaydes i første runde. Men så tok Blaydes over, og vant soleklart på poeng etter blant annet ti nedtakninger i løpet av tre runder. Dermed klatrer Blaydes opp som en av utfordrerne i tungvektdivisjonen.