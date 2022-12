OVERLEGEN: Sunniva Hofstad, her i aksjon i finalen mot Carolina Solano Vanegas fra Colombia, tok et fullstendig overlegent gull i junior-VM.

Sammenligner Sunniva (18) med legendebokser

Forventningene til Sunniva Hofstad (18) er enorme etter at hun ble Norges første juniorverdensmester i boksing. Nå sammenlignes hun med OL-mester Katie Taylor (36).

– Jeg har kjent på forventninger lenge, men de aller største kommer fra meg selv. Jeg har sagt at jeg vil bli verdens beste kvinnebokser, og at jeg vil til OL i Paris – det er ikke mål andre har satt for meg, sier Hofstad til VG.

Hun ble altså tidenes første norske verdensmester for junior da hun bokstavelig talt feide unna all motstand i spanske Benidorm. Det ble toppet med finaleseier mot colombianske Carolina Solano Vanegas lørdag kveld.

Trondheimsbokseren vant alle kampene i turneringen 5–0 og var fullstendig overlegen i 75-kilosklassen.

– Det har vært så artig med alle gratulasjonene jeg har fått. Det er så mange som har fulgt med og sett kampene, sier Hofstad.

Ingen norske boksere har tatt VM-gull før hverken for junior, eller senior. Cecilia Brækhus tok VM-sølv i 2005, og Henriette Kitel har også to sølvmedaljer.

– Hvordan vil du selv oppsummere mesterskapet?

– De tre siste kampene er nok de beste jeg har bokset, og jeg er så fornøyd med at jeg har gjennomført dem på min måte. Dessuten var det en nyttig erfaring at jeg fikk gå alle kampene tiden ut, for det er slik det blir i seniorklassen – tøffe kamper der motstanderen ikke gir seg.

Hofstad har nemlig opplevd flere ganger at motstanderne har trukket seg før de i har kommet seg opp i ringen. Blant annet da hun tok sitt andre EM-gull for junior tidligere i år etter å ha vunnet på walkover i finalen.

Ekstremtalentet til VG i 2021: – Målet er å bli verdens beste kvinnebokser

Info Sunniva Hofstad Født: 17. juli 2004.

Høyde: 174 cm.

Vekt: Konkurrerer i 75-kilosklassen.

Klubb: Bokseklubben av 1930 (B-30) i Trondheim.

Meritter: 41 seirer og fire tap som amatør siden mai 2018. Sølv i ungdoms-EM i 2019, EM-gull for junior i 75-kilosklassen i 2021 og 2022. VM-gull for junior i 2022.

Blir seniorbokser i januar 2023. Vis mer

Var aldri truet

VM ble altså en ren parademarsj. I tillegg til den imponerende finalen, så ble amerikanske Talia Halvorsen knust i kvartfinalen. Indiske Muskan var ikke i nærheten av å henge med i semifinalen.

– Sunniva danset seg gjennom kampene, og finalen, uten noen gang å være truet. Det sier jo noe om talentet hennes – det er stort! slår tidligere bokser Ingrid Egner fast overfor VG.

– Dette lover veldig godt for norsk kvinneboksing og norsk boksing generelt, og nå blir det spennende å se når hun tar steget opp som senior, mener Egner.

RUTINERT: Ingrid Egner (t.h.) har selv en lang amatørkarriere i bokseringen. Her er hun i aksjon som proff mot Nana Chakhvashvili i Oslo i 2018.

Det skjer fra januar, og for Team Hofstad har målet i lang tid vært å kvalifisere seg til OL i Paris 2024.

– Hvis jeg skal sammenligne Sunniva med noen, så må det bli Katie Taylor. Hun var også veldig god i veldig ung alder og nå er hun en av de aller beste kvinnebokserne i verden, forklarer Egner som har en rekke EM-medaljer, og deltatt i VM flere ganger.

39-åringen er trolig den mest rutinerte norske amatørbokseren gjennom tidene. Hun trente ofte sammen med Taylor, og de møttes tre ganger i ringen. Det endte med tre tap, men særlig ett av oppgjørene var meget tett.

IRSK SUPERSTJERNE: Katie Taylor poserer med OL-gullet fra London i 2012. Siden da er hun blitt profesjonell, og regnes for å være verdens beste kvinnebokser.

OL-gull og proffsuksess

Irske Taylor har en enorm merittliste som amatør med blant annet fem VM-gull og OL-gull fra London i 2012 som de store høydepunktene. Hun tok for øvrig sitt første av seks EM-gull i Tønsberg i 2005.

Taylor ble proff i 2016, og har siden da vunnet alle sine 22 kamper og blitt verdensmester i flere vektklasser. Taylor er for øyeblikket rangert som verdens beste kvinnebokser sammen med amerikanske Claressa Shields – som blant annet tok to OL-gull som amatør.

Info Katie Taylor Født: 2. juli 1986 Høyde: 165 cm Vekt: Lettvekt (60 kg) som amatør – lettvekt (61,2 kg) og lett weltervekt (63,5 kg) som proff Meritter: Amatør: OL-gull i 2012, fem VM-gull, VM-bronse, seks EM-gull. Proff: 22-seirer (6 KO), ingen tap. VM-titler i lettvekt og super lettvekt. Vis mer

Katie Taylor har vært enormt populær hjemme i Irland i mange år, men er også blitt en internasjonal storstjerne. Da hun møtte Amanda Serrano i New York i april ble Madison Square Garden utsolgt, og selve kampen blir regnet for å være den beste kvinnekampen i historien.

Sammen med blant andre Brækhus skal Taylor ha mye av æren for at kvinneboksing for alvor er blitt en verdensidrett.

– Det er klart det er stort å bli sammenlignet med Taylor, selv om jeg ikke har noen store forbilder. Taylor er teknisk veldig god, men jeg jobber med å bli en dynamisk bokser som kan beherske flere stiler, sier Hofstad.

EPISK OPPGJØR: Amanda Serrano og Katie Taylor (t.h.) gikk hovedkampen foran et fullsatt Madison Square Garden i april.

Lys fremtid

Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund, var en stolt og rørt mann da Hofstad sikret det historiske junior-gullet i helgen. Selv om hun nå blir senior, så vil ikke opplegget rundt stortalentet endre seg voldsomt.

– Sunniva får ekstremt god oppfølging av Olympiatoppen og trenerteamet sitt i Trondheim. Nå skal hun opp mot tøffere, mer rutinerte og bedre boksere, men det skal hun være veldig godt rustet til. Vi har mye å glede oss til fremover, mener Nilsen.

Det er usikkert hva som blir neste utfordring i ringen for Hofstad. Det kan bli landskamp mot Danmark i januar, eller Golden Girl-turnering i Sverige i februar. I disse dager legges også VM-planen, mest sannsynlig blir det arrangert i India i mars.

Den viktigste veien til OL i Paris blir European Games som går i polske Krakow i juli. Kvinneboksing kom på OL-programmet første gang i 2012, men ingen norske utøvere har kvalifisert seg siden da.

– Nå får vi se hvordan hun takler overgangen til seniornivå, men alt er veldig i rute så langt. Sunniva har alle muligheter til å nå målene hun har satt seg, mener Nilsen.