Mener Brækhus aldri har vært bedre: – Beste kamp i proffkarrieren

LE CASINO MONTE CARLO (VG) Cecilia Brækhus (38) får enormt med ros etter å ha overkjørt Victoria Bustos (30) i «comebacket». Nå lukter det gigantkamp mot irske Katie Taylor (33).

– Cecilia bokset sin beste kamp i proffkarrieren. Hun gjennomfører en briljant kamp både taktisk og teknisk. Bustos var som forventet tøff, og konstant pågående, men hun ble totalt utbokset, sier Erik Nilsen til VG etter å ha sett på TV hjemme i Norge at Cecilia Brækhus tok sin 36. proffkamp av like mange mulige.

Etter nesten ett år borte fra ringen var det usikkert hvordan Brækhus ville fremstå i sin første kamp med den nye treneren Abel Sanches. Han hadde lovet at hun ville fremstå mer aggressivt, og i tillegg virket veteranen bedre trent enn noen gang.

– Jeg gir henne åtte av ti poeng for kampen i kveld. Jeg er fornøyd med alt hun gjorde, men det er ting vi må utvikle videre. Det blir ikke perfekt den første kampen, men det må to-tre til før alt er på plass, sier Sanchez til VG.

FORNØYD: Cecilia Brækhus snakker med de norske journalistene utenfor garderoben sin i kjelleren på kasinoet i Monte Carlo i natt. Foto: Terje Bendiksby

Leken Brækhus

Brækhus danset seg nærmest igjennom de ti rundene mot Bustos, og så ut til å nyte det hele – i motsetning til Bustos, som lenge så ut til å bli knocket ut for første gang i karrieren.

Det endte med overlegen poengseier etter at dommerne hadde 99–91, 98–92 og 98–92 i favør Brækhus.

– Jeg har aldri følt meg så godt trent i ringen. Jeg var kondisjonsmessig på topp og avslappet, sa Brækhus til VG i natt – tydelig fornøyd etter sin 36. proffseier av like mange mulige.

FØRSTE KAMP: Trener Abel Sanchez hjelper Cecilia Brækhus av med hanskene etter å ha vært i hjørnet til den norske boksestjernen for første gang. Foto: Terje Bendiksby

– Den «nye» Brækhus bokser autoritært og svært presist i kveld. Hun har tydelig gjennomført en endring, og tar frem den beste boksingen jeg noensinne har sett hun gjennomføre. Det er strålende variasjon med klare tunge treffer til både kropp og hode, som kommer etter et meget godt fotarbeid, roser Nilsen.

Det er få, om noen, som har fulgt karrieren til Brækhus tettere enn boksekommentatoren. Han er for øvrig generalsekretær i Norges Bokseforbund.

GAMLE KJENTE: Erik Nilsen (t.v.) mener Cecilia Brækhus aldri har vært bedre enn hun viste mot Victoria Bustos. Dette bildet er fra 2014. Foto: Jan Petter Lynau

– Hardt dedikert arbeid i treningsleiren i Big Bear sammen med den nye treneren har gjort underverker. Det er bare å gratulere, legger Nilsen til.

I USA så for øvrig bokserivalen Claressa Shields, verdensmester i vektklassene over Brækhus, på kampen mot Bustos og hadde følgende dom:

Det neste for Brækhus nå blir etter alt å dømme en kamp i mars/april på et stevne der også irske Katie Taylor går kamp. Hun har alle de fire store VM-beltene to klasser under weltervekt der Brækhus er dronningen, og har allerede gått en kamp i super lettvekt.

Et møte mellom Brækhus og Taylor i 2020 ser ut til å være uunngåelig nå, og Erik Nilsen føler seg ganske sikker på at det kommer til å skje.

– Denne kampen ga oss nordmenn et løft i troen på at den største kvinnekampen i historien kan fylle utendørsstadion i Dublin med 60.000 tilskuere. Jeg tror at Taylor, selv på hjemmebane, vil få sitt første tap som profesjonell, spår Nilsen.

