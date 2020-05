HYPE: Conor McGregor vant sin siste kamp i januar. Anderson Silva (t.h) gikk to UFC-kamper i fjor, og tapte begge. Foto: AP/Xinhua/Hu Jingchen

McGregor: Klar for «tidenes største» fight

Forpostfektningene som kan ende med «tidenes største»-fight mellom Conor McGregor og Anderson Silva i MMA-buret er i gang på sosiale medier.

Nå nettopp

– Jeg tar utfordringen – «I accept» – er den korte og konsise meldingen fra Conor McGregor (31) i Donald Trumps foretrukne sosiale medier-kanal Twitter.

Det er irens svar på utfordringen fra MMA-legenden Anderson Silva (45). Brasilianeren publiserte torsdag norsk tid et «forslag» om et møte mellom ham og McGregor, på Instagram:

– Jeg er en stor beundrer av Conor og tror en super-fight vil bli en del av idrettshistorien, skriver Anderson Silva.

Før han tilføyer at ingen av de to har noe å bevise for noen, men at et oppgjør mellom ham og Conor McGregor er noe UFC-fansen og sporten gjerne vil se.

– Det ville være fantastisk å få testet mine MMA-ferdigheter mot ham, mener Anderson Silva.

Han har 3,5 millioner følgere på Instagram og 7,7 millioner følgere på Twitter, mot Conor McGregors 36,6 millioner og 8,1 millioner.

Silva, som er født i São Paulo og har amerikansk pass, mener at et «Greatest of all time»-oppgjør bør gå i 80-kilosklassen. Det vil si at de med hensyn til vekt eventuelt møtes på midten, ved at Anderson Silva går ned – og Conor McGregor går opp.

Iren er ikke fremmed for det, og heller ikke for å gjengjelde Silvas uttalte beundring for ham. Etter at brasilianeren 10. februar i fjor måtte tåle et tap for Israel Adesanya fra New Zealand i Melbourne, skrev Conor McGregor på Twitter at han «alltid» ville ha stor respekt for Silva – for så å avslutte meldingen med med «Det ville være en ære!»

For noen dager siden skrev han at Anderson Silva er den største som noen gang har fightet i MMA. I sin tid var Anderson Silva tittelinnehaver i 2457 dager. Mens han selv – vel å merke for øyeblikket – er nummer to. Det var den «innrømmelsen» som utløste Silvas skrivelyst. Så hadde vi det gående, for å si det slik.

Anderson Silva – som ble tatt for doping for fem år siden – har nylig fått utført en operasjon i kneet, men har understreket at han vil avslutte karrieren med to kamper i UFC. Han gikk sine to siste kamper, som endte med tap, i fjor. De siste syv årene har han lidd lang flere nederlag enn han har kunnet feire seirer.

Conor McGregor, tidligere tittelinnehaver i fjærvekt og lettvekt, vant sin comeback-kamp i weltervekt mot Donald Cerrone i Las Vegas i januar.

Han er etter alt å dømme første mann i køen som utfordrer til seierherren i titteloppgjøret mellom ubeseirede Khabib Nurmagomedov (31) og Justin Gaethje (31).

Anderson Silva mener den historiske bataljen mellom ham og Conor McGregor kan utkjempes i mellomtiden.

Publisert: 31.05.20 kl. 03:41

