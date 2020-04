PLANLEGGER: UFC-president Dana White avbildet på en pressekonferanse i New York i september 2019. Foto: Gregory Payan / AP

UFC planlegger stevne på «coronafri fighting-øy» i mai

UFC-president Dana White (50) er fast bestemt på å gjennomføre et stjernespekket MMA-stevne 9. mai. Det skal angivelig skje på en egen øy, skjermet for coronaviruset. Emil Meek (31) tror planene kan bli noe av.

Nylig måtte kommende helgs stevne definitivt avlyses, men ifølge ESPN avslører White at det om tre og en halv uke planlegges et stort stevne med tre tittelkamper. Den mektige MMA-sjefen håper selvfølgelig at et slikt arrangement skal generere enorm interesse i en verden sultefôret på livesport.

– Hvis White ordner med testing av utøvere, personell og opprettholder smitteregler ser jeg for meg at dette er gjennomførbart, sier Emil Meek til VG.

Selv er den norske UFC-fighteren ikke kampaktuell nå. For det første er han hjemme i Norge hos familien i Sandnessjøen, og i tillegg venter han og samboer Andriane Lafayette sitt første barn i juni.

– White har vært ute noen vinternetter før, han er ikke redd, sier Meek om planene.

Egentlig skulle UFC arrangere et stevne i Rio 9. mai, men det er naturlig nok ikke aktuelt. White og ledelsen har planer om å gjennomføre stevnet på en «fighting-øy». Der skal det gjennomføres ekstreme tiltak for å sørge for at det ikke er smittefare. Stevnet vil selvfølgelig arrangeres uten tilskuere.

Amerikanske Tony Ferguson skulle egentlig ha kjempet om tittelen i lettvekt mot mester Khabib Nurmagomedov, men corona-epidemien satte en stopper for det.

KAMPKLAR: Tony Ferguson skal være klar til å gå kamp på stevnet 9. mai. Her jubler han etter seieren mot Anthony Pettis i 2018. Foto: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Nurmagomedov er i Russland, og kommer seg uansett ikke ut fra landet med det første. Planen er dermed at Ferguson skal gå kamp om en såkalt «interim tittel» mot amerikanske Justin Gaethje.

Bantamvektmester Henri Cejudo, også han amerikansk, skal etter planen forsvare tittelen mot landsmannen Dominick Cruz. Brasilianske Amanda Nunes, bosatt i USA, skal også angivelig være klar for å forsvare fjærvektstittelen mot kanadiske Felicia Spencer.

En annen kamp som kan bli noe av dersom stevnet går i orden er Donald Cerrone mot Anthony Pettis.

Emil Meek understreker at uavhengig av hva White og UFC-ledelsen planlegger, og får til, så er det folks helse som er aller viktigst i corona-krisen.

– Det er utrolig viktig å huske at det å være idrettsutøver er et stort privilegium. Det betyr at verden rundt oss er så bra at vi kan «leke profesjonelt». Så bra er ikke vår verden akkurat nå, og det er det som er viktig å fikse. Vi kan leke senere, sier Meek.

Publisert: 16.04.20 kl. 12:02

