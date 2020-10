FAST HOLDEPUNKT: Stig-André Berge ga i begynnelsen av juni beskjed om at han ville satse mot sitt fjerde OL - sommeren 2021 - med velsignelse av kona Rosell Utne Berge. Bildet er fra pressekonferansen i brytelokalet hans på Rælingen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stig-André Berge: − Tvunget til å bryte i VM

Stig-André Berge (37) risikerer å gå glipp av sjansen til å kvalifisere seg til OL neste sommer hvis han ikke nå satser på å gå på matta i VM i Serbia om snaut to måneder.

– Jeg har ikke noe valg. Jeg har ikke konkurrert siden februar og er selvfølgelig giret på VM og en turnering nå. Men jeg er også litt tvunget til det. VM gjelder ikke som kvalifisering til OL, men kan komme til å gjøre det fordi vi ikke vet hvordan verden vil se ut i april neste år, sier Stig-André Berge.

Torsdag er OL-bronsevinneren fra 2016 i Rjukan sammen med tre andre landslagsbrytere. Der skal kvartetten møte Olaf Tufte (44) og hans OL-klare dobbeltfirer i styrkedyst. Stig-André Berge er usikker på hva han går til, fordi ro-veteranen - som initiativtaker - har holdt øvelsesprogrammet tett til brystet.

Den usikkerheten er peanøtter sammenlignet med hva Stig-André Berge og en håndfull av hans landslagskolleger har levd med og må forholde seg til kommende halvår:

Etter at 70 prosent av medlemsnasjonene hadde svart «ja» på spørsmål om de ønsker å delta, «bekreftet» styret i det internasjonale bryteforbundet for halvannen uke siden at VM i Beograd 12.-20. desember vil gå som planlagt. Det tar imidlertid et forbehold om endringer på grunn av corona-pandemien. Et nytt styremøte 6. november vil antakelig avgjøre mesterskapets skjebne.

– For to uker siden trodde vi ikke VM ville bli noe av. Da trente vi med tanke på OL-kvalifiseringen i april (neste år). Men nå gønner vi på med «fase to», det vil si en mer spisset trening mot VM. Alle er giret på en turnering, sier Stig-André Berge.

På grunn av ulike forutsetninger når det gjelder forberedelser - og andre x-er og y-er - vil det ikke bli delt ut ranking-poeng i VM om to måneder. Mesterskapet skal ikke gjelde som OL-kvalifisering. Men det tør ikke Stig-André Berge ta for god fisk.

– Jeg er i en veldig spesiell situasjon. Jeg er ranket som nummer fire i verden. Men det er i vektklassen over, ikke i vektklassen som gjelder for OL (60 kilo). Jeg vil være totalt avhengig av ranking-poeng hvis OL-kvalifiseringen neste år plutselig blir avlyst. Vi må tenke på alle scenarier, sier han.

Verdenskvalifiseringen til OL skulle ha gått i Ungarn for åtte måneder siden, men ble av kjente grunner utsatt til senere på våren - for så å bli utsatt til våren 2021. Hvis den må utgå, kan en europakvalifisering gjelde - men også 2020-VM. Stig-André Berge mener det er vanskelig å anslå hvor mange ranking-poeng han da trenger for å få utdelt billett til sitt fjerde OL.

– Med en god plassering i VM og en OK i en ranking-turnering i Polen i januar, slik at jeg er innenfor topp 10 på rankingen, skal det godt gjøres at jeg må sitte hjemme under OL, sier han - vel vitende om at Polen for øyeblikket ikke er «the place to be».

– Det er kjempeutfordrende tider. Nå må vi være i forkant. Det ville være for dumt ikke å følge med i timen. Det er OL hvert fjerde år. Det er det store, det er høydepunktet i karrieren, understreker Stig-André Berge - som etter planen skal avslutte karrieren med VM på hjemmebane i Oslo 2.-10. oktober 2021.

Ps! På grunn av coronapandemien blir OL-syklusen for sommerlekene 2016 til 2024 ikke fireårig. Stig-André Berge deltok første gang i 2008, deretter i 2012 og 2016. Nå blir (kanskje) neste OL arrangert i Tokyo 2021, før OL i Paris 2024.

Publisert: 22.10.20 kl. 13:54

