KULDEBRØL: Morten Thoresen har nettopp kastet seg ut mellom isflakene i Oslofjorden.

«Isbryterne» kaster seg ut i en ny sesong

OSLOFJORDEN (VG) Morten Thoresen (25) og resten av brytelandslaget tar sats ut i den iskalde Oslofjorden for å markere sesongstart på brytematten – og at det blir mer av NRK-serien «Hodet i klemme».

– Det skulle bare mangle at kongen av bryte-Norge og guttene hans får en sesong til på TV, gliser landslagstrener Fritz Aanes i solskinnet ved Langkaia i Oslo.

«Hodet i klemme» var serien som virkelig skaffet bryterne oppmerksomhet i 2021. Det hjalp også at Oskar Marvik sikret bronsemedalje i VM på hjemmebane i oktober, og satte et herlig punktum for et frustrerende 2021 sett med norske bryteøyne.

– Det er jo en mulighet for oss til å vise oss ekstra frem, og det bekrefter at NRK og seerne har likt det de har sett, sier Aanes.

«BRYTEKONGEN»: Fritz Aanes er landslagstrener og selvutnevnt brytekonge i Norge. Han er ikke kongen av isbading.

Han står på badstubåten «Kok», kun iført truse prydet med diverse superhelter. På hodet har han en pelslue.

Lydnivået på den lille båten er høyt. Folk som er ute og rusler en tur i finværet stopper opp og lurer på hva som foregår.

Brytegjengen «bjudar på», det skal de ha.

Men trener Aanes er ikke like tøff som han pleier når det kommer til isbadingen NRK-teamet har utfordret gjengen til å gjennomføre.

PÅ KOKEPUNKTET: Det er stor stemning i badstuen som er stappfull av brytere.

Nivået på «guttastemningen» inne i den lille badstuen på «Kok» er skyhøyt.

Rutinert isbader

Etter å ha psyket seg opp, tar de trappene opp på taket og kaster seg uti én etter én. Propellen Morten Thoresen er blant de første, og setter i et voldsomt brøl når han kommer opp etter en baklengs salto.

130 kilo tunge Oskar Marvik klinker til med «bomba» så vannspruten står nesten bort til Opera-taket.

Den som imponerer desidert mest er Exauce Mukubu som bruker de tre meterne i luften på meget akrobatisk vis før han uanfektet svømmer i det kalde vannet.

AKROBAT: Exauce Mukubu koser på vei ned mot vannflaten. I bakgrunnen skimtes Colorline-båten.

– Jeg har isbadet mye, og det er bare deilig, gliser 21-åringen som er beskrevet som det største brytetalentet i Norge på lang tid.

Sjefen sist uti

Den aller siste ut i vannet er altså alfahannen Aanes, som ikke legger skjul på at denne opplevelsen er noe han helst ville vært foruten. Det er likevel uaktuelt å stå over.

– Jeg kan jo ikke det! I alle fall ikke når vi har vært inne i badstuen og slengt meldinger. Det går bare ikke, sier han og kjører frem en streng pekefinger før han tar av seg pelsluen og hopper.

Han klorer seg lettere febrilsk opp på båten igjen og får på seg luen før han stormer inn i badstuen.

Se flere bilder av bryteguttas isbading i galleriet:

INN FOR LANDING: Morten Thoresen på vei ned i en iskald Oslofjord.

Det ble vist åtte episoder av «Hodet i klemme» på NRK i høst. Selv om det var forventet en ny sesong kom ikke bekreftelsen før denne uken.

– Vi er ekstremt stolte og glade for at NRK ønsker det. Dette er en kjempetillitserklæring til alle de som har jobbet hardt og lenge med serien, sier serieskaper Kim Peder Rismyhr til VG.

Beskjeden blir tatt imot med jubel av hovedpersonene.

– Det er helt topp! Hadde vi fått beskjed om at det ikke blir mer ville det vært et skikkelig slag i trynet, sier Felix Baldauf til VG.

– Døråpner

– Vi får ikke medieomtale hvis ikke vi leverer resultater fra øverste hylle. Det å ha TV-teamet med oss bidrar til at vi får respekten vi fortjener når vi jobber ræva av oss. At «passiv» og «parterre» plutselig er begrep folk har et forhold til er helt sinnssykt, legger han til og ler høyt.

– Nå får vist frem sporten vår på best mulig måte, skyter Thoresen inn.

– Vi jobber for å få medaljer til Norge, og det er ikke mye vi får betalt for det. Dette handler ikke om penger, sier Thoresen.

– Vi tjener ikke penger på dokumentarserien heller, men det er en døråpner. Vi kan love at det er mange sterke historier som ikke er fortalt ennå, sier Baldauf og Thoresen i kor.

HELE GJENGEN: Herrebryterne tilbrakte to timer på badstubåten «Kok» i Oslofjorden.

EM og VM

Denne helgen starter sesongen for fullt med prestisjeturneringen Zagreb Open.

– Sportslig sett er vi ikke der vi skal være. Nå har det vært coronatrøbbel igjen, og jeg har ikke store forventninger til resultatene i Zagreb. Det handler bare om å komme i gang, sier Aanes.

Det er EM i Budapest i mars/april og VM i Beograd september som blir de to store målene for 2022.

– Jeg håper vi kan ta med oss positiviteten vi fikk på slutten av forrige sesong, inspirasjonen vi fikk fra «Hodet i klemme» og at det blir noe å bygge videre på, legger han til.