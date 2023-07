FØRSTEMANN: Terence Crawford er den første herrebokseren som har sikret seg alle de store VM-titlene i to vektklasser. Her poserer han med weltervektbeltene etter seieren mot Errol Spence Jr.

Crawford med historisk boksebragd

Først ble Terence Crawford (35) fulgt inn i ringen av selveste Eminem (50). Deretter ble han historisk etter å ha knust Errol Spence Jr. (33).

Forventningene før weltervektduellen i T-Mobile Arena var enorme. Las Vegas har huset noen enorme kampsportdueller, og når to ubeseirede verdensmestere barker sammen blir det ekstra spesielt.

Crawford sto med 39 seirer, 30 av dem på knockout, mot Spence Jr sine 22 knockoutseirer på 28 kamper. Sistnevnte hadde med seg tittelbeltene til IBF, WBA og WBC, mens Crawford puttet sitt WBO-belte i potten der vinneren ville stå igjen som ubestridt verdensmester.

Oppgjøret mellom de to amerikanerne har vært en etterlengtet duell, og begge har lenge vært rangert helt i toppen uavghengig av vektklasser.

Info Terence Allan Crawford Født : 28. september 1987 (35 år)

Nasjonalitet : Amerikansk

Kallenavn : «Bud»

Høyde : 173 cm

Rekkevidde : 188 cm

Stil : «Southpaw» (venstrehendt)

Konkurransevekt : 66,7 kg (weltervekt)

Ble proffbokser i mars 2008, og står med 40 seirer av like mange mulige. 31 av seirene har kommet på knockout.

Tok sin første VM-tittel (WBO) i lettvekt da han slo skotske Ricky Burns på poeng i Glasgow i mars 2014. Han forsvarte tittelen to ganger.

Sikret WBO-beltet i super lettvekt da han vant mot Thomas Dulorme i april 2015.

I august 2017 ble han ubestridt mester (tok de fire store beltene IBF, WBA, WBC og WBO) i super lettvekt med seier på knockout mot Julius Indongo fra Namibia.

Tok sin første VM-tittel (WBO) da australske Jeff Horn ble slått på teknisk knockout i 2018.

Crawford har vunnet sine 11 siste kamper på knockout, eller teknisk knockout, og alle oppgjørene har vært VM-kamper. Vis mer

Det ble Crawford som sikret seg seieren på overlegent vis. Han er dermed historiens første herrebokser som har vunnet alle de fire store VM-titlene i to forskjellige vektklasser.

Det er snart fire år siden han hadde alle beltene i super lettvekt. Den gangen vant han på knockout mot den frem til da ubeseirede Julius Indongo.

Nå var det Spencer Jr sin tur til å få «nullen» i merittlisten knust.

NEDE TRE GANGER: Errol Spence Jr må ta telling i andre runde. Han var også nede to ganger i syvende runde.

Førsterunden var jevn, men Crawford tok mer og mer over med herlig kontringsboksing.

Mot slutten av den niende runden var det over. Da hadde Spence Jr tatt imot noen knallharde kombinasjoner fra Crawford, men sto utrolig nok på bena da ringdommer Harvey Dock mente det var nok. En mørbanket Spence Jr protesterte, men skal være glad han ble spart for mer juling.

Crawford slo ned motstanderen én gang i første runde, og to i den syvende. Det var bare et spørsmål om tid før Errol Spence Jr var ferdig.

Stjernespekket

Det hører også med til historien at Spence Jr aldri hadde tatt telling i proffkarrieren før møtet med Crawford.

RINGSIDE: Eminem satt ringside etter å ha fulgt Terence Crawford inn til storkampen i Las Vegas.

Det ble ikke mindre sus over oppgjøret da superstjernen Eminem dukket opp sammen med Crawford og fulgte ham inn i ringen mens han sang «Lose Yourself» foran et ekstatisk publikum.

Det skjedde etter at Crawford for en tid tilbake skrev i sosiale medier at han syntes det ville vært fantastisk om rapperen kunne følge ham inn. Eminem svarte med at Crawford var en av hans favorittfightere, og dukket altså opp i arenaen.

YouTube: Se Eminem introdusere Crawford

– Det viser litt av støtten jeg har og hvilket nivå jeg er på i bokseverden, sa en fornøyd Crawford på pressekonferansen etterpå da han fikk spørsmål om Eminem.

Ringside var det som vanlig fult av idrettsstjerner og kjendiser. Mike Tyson har vært aktiv i promoteringen av kampen, og han hadde selskap av Fløyd Mayweather, rapperen Lil Wayne.

Det er nå ventet at Crawford vil bli rangert som verdens beste herrebokser uansett vektklasse når listene blir oppdatert. Det snakkes allerede om et returoppgjør mot Spence Jr – muligens i super weltervekt.

PS! Den første bokseren til å bli ubestridt mester i to vektklasser var amerikanske Claressa Shields i 2021. Hun sikret seg alle beltene i både super weltervekt og mellomvekt.

