FORBANNET: Cecilia Brækhus føler seg urettferdig behandlet av Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. Dette bildet er fra en pressekonferanse i januar. Foto: Terje Bendiksby

Brækhus med svingslag mot Olympiatoppen: − Burde være for alle topputøvere i Norge

Cecilia Brækhus (39) mener hun nektes å samarbeide med Olympiatoppens mentaltrener Arne Jørstad Riise fordi hun driver med proffboksing. Else-Marthe Lybekk avviser påstandene.

Brækhus skal etter planen bokse returkamp mot Jessica McCaskill i starten av 2021, og målet er å vinne tilbake VM-beltene hun tapte mot den amerikanske bokseren i august. Med seg «på laget» ønsket hun en mentaltrener, og fikk tips om å kontakte Arne Jørstad Riise, som også er fagansvarlig for idrettspsykologi i Olympiatoppen.

– Jeg hadde gledet meg til å jobbe med ham. Han fikk de beste skussmål, og ble anbefalt av treneren min Marcel (Da Cruz), sier Brækhus til VG.

Hun så for seg alt fra korte telefonsamtaler til et tettere samarbeid, alt ettersom hva Riise hadde mulighet til.

– Jeg skulle ha et innledende møte med ham, før jeg fikk kontrabeskjed. Planen min var å bruke Riise frem mot returmøtet med McCaskill.

Brækhus er sikker på at ledelsen i norsk idrett har tatt avgjørelsen over hodet på Riise. Hun mener det stammer fra kampen hun sto i spissen for – å få proffboksing tillatt igjen i Norge. NIF-ledelsen var ikke spesielt positiv til at forbudet fra 1981 ble opphevet.

– Hva mener du er grunnen til at Riise ikke kan jobbe med deg?

– At NIF fremdeles er sure på meg. Det er veldig lite som skjer nå på grunn av covid, så at Riise er opptatt er bare tull. Dessuten betaler jeg selv for alle utgifter, sier Brækhus.

VAR ØNSKET: Arne Jørstad Riise, avbildet i november 2019. Foto: Heiko Junge

– Så du mener at NIF-ledelsen ikke vil at han skal jobbe med deg fordi du er proffbokser, og kjempet for å få forbudet opphevet i Norge?

– Selvfølgelig. Olympiatoppen burde være for alle topputøvere i Norge, ikke bare dem som gjør det NIF vil at de skal gjøre.

– Er det noen spesielle i NIF-ledelsen du sikter til, som du oppfattet som «sure på deg» i prosessen rundt proffboksing?

– Jeg tror bare egoet deres er litt såret, og de vil vise muskler. Jeg vet bare at jeg har aldri likt å bli «bøllet» med, sier 39-åringen med 36 seirer og ett tap som proffbokser.

Hun har hatt flere runder med NIF tidligere, blant annet med daværende idrettspresident Tom Tvedt i 2016.

AVVISER: Else-Marthe Lybekk i Olympiatoppen forstår lite av kritikken fra Cecilia Brækhus. Dette bildet er tatt i forbindelse med innspillingen av Mesternes Mester i 2016. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Lybekk: – Jeg som tok beslutningen

Riise selv er ordknapp når VG tar kontakt om saken.

– Jeg måtte avklare på min kant i forhold til en del hendelser fremover. Jeg har ingen kommentar til påstandene fra Brækhus, sier han.

Hans nærmeste leder i Olympiatoppen er Esle-Marthe Lybekk, med tittelen fagsjef i prestasjon. Hun avviser at dette har noe å gjøre med NIFs syn på proffboksing da forbudet ble opphevet i 2016.

– Arne tok dette opp med meg, og det var jeg som tok beslutningen i samarbeid med Marit Breivik, som er sommeridrettssjef. Vi er ikke et shoppingsenter, som selger tjenester. Vi har ingen samarbeidsavtale med proffboksere, og prioriterer utøvere på landslagene vi samarbeider med, i tillegg til stipendutøvere, sier Lybekk til VG.

– Arne hadde nok syntes dette hadde vært spennende å jobbe med, men det er min oppgave å delegere hva han skal bruke tiden på. Det er mye som skjer fremover, blant annet kommer det et OL i 2021. Vi selger som sagt ikke tjenester, som for eksempel helseavdelingen i Olympiatoppen når de har overskuddskapasitet.

REVANSJELYSTEN: Cecilia Brækhus forbereder seg til returkampen mot Jessica McCaskill. Dette bildet er fra august. Foto: Ed Mulholland, Matchroom

Northug «tilgitt»

– Brækhus mener Riise ikke kan ha så mye å gjøre nå som det er corona-tider ...

– Det kan jeg kategorisk avkrefte. Det er enda mer å gjøre enn normalt. Toppidrettsutøvere som ikke får konkurrert trenger enda tettere mental oppfølging, sier Lybekk og understreker at hun har et nøytralt syn på proffboksing:

– Jeg synes det er kult med alle utøvere som gjør det bra. Gode prestasjoner setter jeg pris på uansett idrett.

Men Brækhus kjøper ikke forklaringen fra Olympiatoppen, og hun mener det er «ren politikk».

– Idretten skal være raus og inkluderende, men istedenfor blir jeg dyttet ut i kulden fordi jeg er bokser. Northug kjører i fylla, krasjer og blir tatt med kokain, men får nye sjanser og sponsoravtale med Skiforbundet. Det er hva idretten handler om – å være raus, inkludere og ikke ekskludere! fyrer hun og avslutter:

– Du kan godt skrive at jeg søker etter en ny mental trener, flirer Brækhus.

Publisert: 23.11.20 kl. 11:20