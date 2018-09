RØRT: – Vi klarte det, mamma, sa en svært emosjonell Stig-André Berge da han sikret seg OL-bronse i 2016. Bare måneder i forveien døde hans kreftsyke mor. På toppen av det ble Berge i 2015 rammet av en alvorlig familietragedie. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Berge roses etter åpenhet: – Stig-André er en fantastisk person

Generalsekretær Morten Sandnæs mener prestasjonen til Stig-André Berge da han tok OL-bronse i 2016 nesten blir umulig å beskrive sett i lys av alt han opplevde i forkant.

Det er i Berges egen biografi – som fredag slippes på Kagge forlag – at bryteren forteller om familietragedien fra 2015. I kapittelet «Drapet i nabolaget», som VG omtalte torsdag kveld , forteller Berge om farens knivdrap på stemoren.

Ett år senere jublet Stig-André Berge for sitt karrierehøydepunkt da han sikret seg OL-bronse i Rio.

– Det er nesten ikke til å beskrive den prestasjonen han gjorde i OL med tanke på det han hadde vært gjennom. Det viser bare hva han er bygd av, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

I tillegg til drapet som rammet familien i 2015, var Berge gjennom en tøff periode bare måneder før OL da hans kreftsyke mor Anne Elisabeth gikk bort.

– En lettelse for ham å fortelle det

Morten Sandnæs ble generalsekretær i bryteforbundet kort tid etter OL i Rio.

– Jeg er nok ikke rett mann til å svare på hvordan Stig-André taklet det umiddelbart, men med tanke på hva han har prestert i ettertid, så er det jo bare å slå fast at han har taklet det fantastisk bra, sier Sandnæs.

Landslagstrener Fritz Aanes har i en årrekke stått nær Berge. I selvbiografien skriver Berge at Aanes ble en nær støttespiller i etterkant av drapet.

– Jeg ser at Stig har gått ut med det, og det anser jeg for å være hans sak. Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken i mediene, sier Aanes til VG.

Året etter OL-bronsen ble generalsekretær Sandnæs godt kjent med Berge ettersom han ansatte han i en 30 prosentstilling i forbundet.

– Jeg synes det er veldig sterkt at Stig går ut med denne saken nå. Jeg tror det er en lettelse for ham å kunne gjøre det. Stig er en sterk person og personlighet, både bokstavelig og ikke bokstavelig, sier Sandnæs.

– Tror du Berges historie kan være en inspirasjon for andre som er gjennom tøffe perioder?

– Ja, det skal du ikke se bort ifra. Jeg vil hvert fall anta at andre som kanskje opplever vanskeligheter kanskje anser det som bagateller etter å ha hørt historien til Stig, sier Sandnæs.

Holdt drapet for seg selv

I boken beskriver Stig André Berge at han skulle være toastmaster for to venner i et bryllup da han ble gjort kjent med drapet. Bryteren holdt drapet for seg selv og gjennomførte oppdraget som toastmaster som planlagt.

Kun halvannen uke etter drapet, deltok Berge i storstevnet European Games i Baku i Aserbajdsjan. Ingen av lagkameratene som var med på turen til Baku ble informert om hendelsen. Kun toppidrettssjef Tore Øvrebø, presseansvarlig Halvor Lea, lagleder Marit Breivik og landslagslege Thomas Torgalsen var orientert.

I tingretten ble Berges far i november 2016, tre måneder etter at Stig-André Berge vant OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro, dømt til 12 år i fengsel og til å betale erstatning til drapsofferets sønn.

– Jeg angrer selvsagt uendelig mye på det jeg gjorde, sier faren i boken.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Stig André Berge i etterkant av at historien om drapet ble kjent for offentligheten.