Bryte-Berge ble pappa for to uker siden - vant EM-sølv

Publisert: 01.05.18 18:01 Oppdatert: 01.05.18 18:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-01T16:01:15Z

For to uker siden ble han pappa for første gang. Tirsdag vant Stig-André Berge (34) EM-sølv.

Han tangerte med det sin bestenotering i EM-, VM- og OL-sammenheng. Fra før av har Stig-André Berge én VM-bronse (2014), OL-bronse fra Rio (2016) og EM-sølv fra 2007.

Fakta Stig-André Berge Født: 20. juli 1983 i Oslo Klubb: Oslo Bryteklubb Vektklasse: 59 kilo Meritter: VM-bronse, 16 ganger Norgesmester, fem ganger Nordisk mester, to EM-sølv, ni World Cup-seirer, OL-bronse.

2007 var sist gang han var i en mesterskapsfinale, og da ble det tap mot rumenske Eusebiu Diaconu. Denne gang var det en annen rumener, Mihai Radu Mihut, som ble for sterk.

Motstanderen tok kjapt ledelsen 3–0, og da hjalp det ikke at Berge fikk en topoenger med litt over halvminuttet igjen å bryte.

Men om Berge må deppe noe over tapt EM-gull, kan han juble for gull på hjemmebane.

For bare to uker siden ble han pappa for første gang, det sammen med kona Rosell Utne Berg.

Selv med barn på hjemmefronten er planen til den 34 år gamle bryteren å satse videre. Han, som ble hele Norges OL-helt i Rio de Janeiro med OL-bronse, har uttalt at han vil satse mot Tokyo-OL i 2020.

VG kommer tilbake med mer!

Denne artikkelen handler om Bryting