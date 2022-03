Havnaa tilbake med overlegen knockoutseier: − Skikkelig godfølelse

Kai Robin Havnaa (33) brukte bare halvannen runde på å knuse Ervin Dzinic (34) fra Bosnia-Hercegovina på et boksestevne i Berlin lørdag kveld.

– Dette var en skikkelig godfølelse, sier en lettet Havnaa til VG når han sitter i garderoben en halvtimes tid etter sin 17. seier av like mange mulige i proffkarrieren.

Han var spent før sin første kamp på to år og fire måneder, en pause som har blitt meget lang på grunn av coronasituasjonen. Selv fikk han corona i januar, og var usikker på både bokseformen og den fysiske formen.

– Planen var å være veldig tålmodig, for jeg visste ikke hvordan sykdommen hadde påvirket meg. Derfor var jeg også avventende i første runde, forklarer Havnaa.

Dzinic sto med ti seirer og fire tap før møtet med Havnaa, og den norske kraftbokseren var naturlig nok stor favoritt. Etter en, som planlagt, rolig første runde ble det action i den andre.

Han traff først med en knallhard høyre som rystet Dzinic, og fulgte opp med en rekke slag som sørget for at dommeren stoppet kampen da det gjensto ett minutt og 15 sekunder av den andre runden.

– Jeg kan egentlig ikke huske hva jeg traff med, men jeg handlet på instinkt da jeg så en åpning. Jeg merket at han sjanglet i bena, og bestemte meg for å kjøre på. Da var jeg ikke redd for å brenne opp kruttet, sier Havnaa.

Dzinic protesterte voldsomt på avgjørelsen, men hadde åpenbart store problemer og hang i tauene da dommeren grep inn. Etter at det ble annonsert teknisk knockout i favør Havnaa står han altså med 17 seirer, og 14 av dem har kommet på knockout.

Før comebacket i Berlin gjorde Havnaa det klart at alt annet enn seier var godt nok, og at han ville legge opp med tap.

Håper på Arendal

Nå blir det trolig ny kamp på Havnaa før sommeren, og muligens på hjemmebane i Arendal.

I begynnelsen av coronaperioden hadde Havnaa signert avtale om å bokse om VM-tittelen i cruiservekt mot sørafrikanske Kevin Lerena i forbundet IBO.

– Nå må jeg bare bygge videre på dette, og komme meg tilbake i ringen så fort som mulig mot best mulig motstand. Jeg har et stort håp om at det går i orden med Arendal-stevne før sommeren, sier Havnaa som reiser sammen med treneronkel Erling Havnå og resten av teamet sitt med buss fra den tyske hovedstaden søndag morgen.

Promotor Kalle Sauerland i Wasserman Boxing var raskt oppe i ringen og gratulerte Havnaa med seieren, og 33-åringen kan fort bli klar for nye store kamper i løpet av de nærmeste månedene.

