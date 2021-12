OVERRASKET: Jake Paul overrasket Tyron Woodley med julegave før søndagens showkamp.

Paul overrasket rivalen med Rolex-klokke: − Den mannen er gal!

Jake Paul (24) overrasket sin motstander, Tyron Woodley (39), under en presseseanse før søndagens boksekamp.

For da de to kamphanene skulle møtes ansikt til ansikt for en siste prat før boksekampen, natt til fredag. Det ble som forventet forvekslet en haug med ukvemsord og bemerkelser mot hverandre.

Men den amerikanske YouTube-stjerner overrasket stort da han dro frem en julegave til motstanderen sin.

– En gave til deg siden du tok kampen på så kort varsel, sier Paul til Woodley og drar frem en innpakket firkantet boks.

– Det er en gave for å vise han respekt, men nå er det på tide å «knocke» han ut, fortsetter internettsensasjonen.

EGET BELTE: Jake Paul viste frem et nytt belte han har fått laget til søndagens oppgjør. – MVB, mest verdifulle bokser, det er for meg, presiserer YouTube-stjernen.

Den tidligere MMA-mesteren var tydelig sjokkert og litt skeptisk til å åpne gaven, men etter litt overbevisning begynte han å pakke opp.

– Den mannen er gal! sier Woodley til pressen før han viser frem en Rolex-boks.

Inne i boksen lå det en Rolex Datejust til prisen av ca. 107 000 kroner.

– Tar du den imot? spør ordstyreren Woodley.

– Jeg tar imot hva enn han gir meg av gaver og bonuser, gliser han og sier han aldri har vært borte i en «fighter» som Jake Paul før.

– Det er en mental krigssone. Man kan aldri være forberedt på hva han gjør neste gang, sier Woodley.

ANSIKT TIL ANSIKT: Jake Paul og Tyron Woodley møttes ansikt til ansikt på torsdagens pressekonferanse foran søndagens kamp.

Den tidligere weltervektmesteren var tydelig fornøyd med julegaven han fikk og strakk frem hånden og takket for gaven.

Men det skulle egentlig ikke vært den tidligere MMA-mesteren som skulle møtt Paul natt til søndag. Tyson Furys lillebror, Tommy, var egentlig motstanderen, men måtte trekke seg i siste liten grunnet et brukket ribbein.

Inn kom Woodley på svært kort varsel.

– Ting skjer av en grunn. Noe sa meg at den kampen ikke kom til å skje og at det var noe galt der, så vi startet å trene. Når jeg fikk telefonen ble jeg veldig glad. Vi har respekt for hverandre, men det er noe uoppgjort der, sier den «nye» bokseren.

Sist de møttes vant Paul. To av dommerne dømte seieren til den mye forhatte SoMe-stjernen med tallene 77–75 og 78-74, mens én ga Woodley seieren på scoren 77–75

