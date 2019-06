TAPTE I LONDON: MMA-utøver Marthin Hamlet. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Marthin tapte tittelkampen på knockout

Marthin Hamlet (27) fikk sin motstander Modestas Bukauskas (25) ned på rygg i kanvasen allerede etter halvannet minutt i den første av fem stipulerte runder, men ble regelrett slått ut og tapte på teknisk knockout i den fjerde.

Nå nettopp







– Gi ham applaus, fordi han kommer til å gå langt. Han er en flott utøver, uttalte en høflig Modestas Bukauskas om Marthin Hamlet under seiersintervjuet.

– Men jeg kommer alltid tilbake. Jeg vet hvordan jeg skal takle avgjørende situasjoner, tilføyde litaueren.

Marthin Hamlet fikk muligheten til å vise seg frem for større og mer lukrative MMA-organisasjoner i London lørdag kveld, mot Modestas Bukauskas – som i praksis var på hjemmebane.

Hamlet fra Tønsberg kunne bli første norske tittelinnehaver i europeiske Cage Warriors med seier i lett tungvekt-fighten. Litauiske Bukauskas ville selvsagt ikke la det skje uten kamp. Hamlet hadde tilsynelatende kontroll på hendelsene, men Bukauskas var ingen lett nøtt å knekke.

Han kom seg på bena, gang etter gang.

Etter runde to av fem minutter, virket det hele jevnere enn fra start i den første. Nærmere hundre kilo tunge Bukauskas fikk – i alle fall nesten – inn et par spark. Fra ring-hjørnet fikk han beskjed om å skifte fra defensiv til mer offensiv og aggressiv taktikk.

Han måtte ikke la seg lure inn i klinsj med Marthin Hamlet. traff med en sugende høyre kryss. Hamlet ble antagelig «groggy» og fikk ikke litaueren ned etter det, som han ideelt burde ha lyktes med. Hamlet fikk en kort advarsel for å – tja, plassere et kne eller to i ballene på Bukauskas. Han fulgte opp med å dra Bukauskas ned halvveis i tredje runde, hvilket så lovende ut for nordmannen.

Mot slutten av runden fikk han Bukauskas ned midt i oktagonet.

Men det var fortsatt to runder igjen av oppgjøret som ble vist på Viaplay.

Den fjerde så ut til å gå i litauerens favør. Han viste seg god med hendene. Det vil si boksedelen av alt det MMA innebærer. Så var det med ett pang-pang-pang; Bukauskas dundret inne det ene slaget etter det andre, så det tredje og det fjerde og det femte.

Da var Marthin Hamlet plutselig sjanseløs, og Bukauskas kunne kaste seg mot og over gjerdet rundt «ringen» for å feire seieren på teknisk knockout.

Publisert: 29.06.19 kl. 20:06