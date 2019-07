MINIMAL MARGIN: Den ene dommeren hadde 48–47 i favør Thiago Santos (t.h.). Her treffer Jon Jones med et spark til kroppen. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jones med knepen poengseier – Nunes senket Holm

Jon Jones (31) forsvarte tittelen i lett tungvekt med en «split decision»-seier mot Thiago Santos (35), og suverene Amanda Nunes (31) knuste Holly Holm (37) med et spektakulært spark til hodet på nattens UFC-stevne – som også inneholdt tidenes raskeste knockout.

Publikum i T-Mobile Arena i Las Vegas fikk servert to tittelkamper, og mye drama i stevnet som ble sendt direkte på Viaplay.

Brasilianske Nunes bekreftet at hun er tidenes mest dominerende kvinnelige MMA-utøver. Hun er mester i både bantamvekt og fjærvekt, og nå har hun også slått alle tidligere tittelholdere i bantamvektklassen.

Holm, som i sin tid sjokkerte verden med seieren mot Ronda Rousey, satt utslått på kanvasen da litt under minuttet gjensto av den første runden. Da hadde Nunes truffet med et perfekt timet spark til hodet, og dommeren stoppet kampen på teknisk knockout.

Det var Nunes’ niende strake seier i UFC, og hun har nå «rensket opp» vektklassen med seirer mot Miesha Tate, Ronda Rousey, og nå Holm – alle som har vært mestere i bantamvekt.

I tillegg har hun altså knust Cris Cyborg i fjærvekt, og det blir trolig neste kamp – dersom Cyborg vinner mot Felicia Spencer i slutten av måneden.

Men på nattens storstevne var også det som mange mener er tidenes mannlige MMA-utøver i aksjon. Jon Jones har gjort mye kritikkverdig, men sportslig er det lite å utsette på amerikaneren.

Han vant sin 12. tittelkamp i lett tungvekt, men for første gang siden møtet med Alexander Gustafsson i 2013 måtte han virkelig grave dypt for å ta seieren.

Tidlige skader

Santos skadet Jones med et par brutale spark mot venstrebenet tidlig i kampen, men pådro seg også en kneskade i sin egen venstrefot. Til tross for at brasilianeren var tydelig hemmet i fem runder, så var han en stadig trussel mot Jones i en kamp der alt foregikk stående.

Én dommer hadde 48–47 i favør Santos, mens de to andre hadde 48–47 til den regjerende mesteren, og han behold dermed beltet.

– Gud bedre, han var vanskelig. Vi visste alle at han hadde størst mulighet til å vinne på knockout. Men jeg var smart, og hentet hjem gullet til familien min og teamet mitt, oppsummerte Jones oppe i buret før han måtte få hjelp til å komme seg ut i garderoben på grunn av skaden i venstrebeinet.

Tidenes raskeste knockout

Jorge Masvidal la for øvrig inn en meget god søknad til tittelkamp mot Kamaru Usman i weltervekt. Han brukte fem sekunder på å knocke ut Ben Askren med et «flygende kne».

I realiteten var knockouten et faktum etter to sekunder, men dommeren brukte litt tid på å rekke bort til situasjonen, og da hadde Masvidal slått Askren ytterligere to ganger – selv om han allerede var bevisstløs.

Askren sto med 19 seirer og null tap før møtet med Masvidal, og det har vært ekstremt dårlig stemning mellom de to fighterne i oppkjøringen til kampen. Derfor feiret Masvidal på lite respektfullt vis, og har fortsatt i sosiale medier etterpå:

