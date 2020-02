Norges nye gullhåp: Herdet av Stig-André Berge

Norges nye bryter-håp Morten Thoresen (23) har gått i en tøff skole hos læremester Stig-André Berge (36). Onsdag kveld går bodøværingen på matta i Roma for å ta EM-gull.

– Blodet spruter og vi slåss for livet, på vei til en EM- eller OL-finale. Det er derfor jeg har vært knallhard mot Morten fra dag én, og har sagt til ham: «Jeg gir en skalle og knekker en finger på deg, men i garderoben er vi kamerater». Det får han ut nå, svarer Stig-André Berge på spørsmål om årsaken til ukjente Morten Thoresens inntreden i rampelyset.

OL-bronsevinneren og landslagsveteranen mener at de to nå ser ganske like ut i kamp, etter å ha jobbet med det «i årevis siden han kom til Oslo».

Det er syv år siden Morten Thoresen flyttet fra Bodø «for å bli verdens beste bryter».

– Da han kom var han en typisk nordlending. Rappkjeftet og tøff, og han trodde han kunne alt. Han var en uslepen diamant. Han hadde talentet, men var ikke helt bevisst på hva som skal til for å bli en verdensklasse-bryter. Naturlig nok. Da er det vår jobb å lære sånne gutter det, sier Stig-André Berge.

– Nå er han der oppe og nikker med verdenseliten. Det er vanvittig kult, og et resultat av den langsiktige jobben vi har drevet med, tilføyer han.

For to år siden vant Morten Thoresen bronsemedaljen i U23-EM i Tyrkia. Onsdag kveld cirka klokken 19.00 blir han europamester i 67-kilosklassen for seniorer, hvis han beseirer russiske Nazir Abdullaev.

Han slo hviterussiske Aleksandr Liavonsjyk 2–1 i semifinalen, Abdullaev vant sin semifinale med 4–3 over armeneren Karen Aslynan.

– Han er en rå bryter, som kjører på og maler motstanderen i senk. Han har trent med Stig (André Berge) opp gjennom årene. Han er herdet av ham, sier bryteforbundets sportssjef Jacob Haug.

Han tilføyer humoristisk - angående deres far/sønn-forhold - at det ikke er tilfeldig at de to avsluttet sine EM-kamper tirsdag med en røslig tape surret rundt hodet, etter at begge hadde pådratt seg kutt samme sted over øyet.

Stig-André Berge så slik ut da han tapte sin EM-semifinale:

Morten Thoresen forteller at han har med eget sy-skrin når han er ute og reiser, slik at han kan lappes sammen etter hver økt. De to siste årene har han sydd 22 sting rundt haken og øynene.

Norge har hatt finalebrytere i EM de fire siste årene. Morten Thoresen er den tredje bryteren i en finale i løpet av denne perioden: Felix Baldauf 2017, Stig-André Berge 2018 og 2019.

Morten Thoresen blir beskrevet som helt spesiell før han som 16-åring begynte på bryte-linjen til Wang toppidrett i Oslo og lot seg innlemme hos Stig-André Berge & co.

Her kan du se hvordan Norges OL-bronsevinner har det på hjemmebane:

– Jeg så fra første dag. Storebroren hans, Robert, var flink, men Morten hadde en helt spesiell innstilling. Allerede det første året vant han alle landsdels-mesterskap og deretter gutte- og ungdomsmesterskap, forteller Thomas Hammer (44) til VG.

Hammer er dommer i EM i Roma. Han og deretter broren Anders Hammer var trener for Morten Thoresen i Bodø Bryteklubb da han begynte der ni til 10 år gammel, frem til han flyttet.

– Han har et fighter-instinkt og en vinnervilje man sjelden ser. Her i EM har han ikke vært nervøs på samme måte som tidligere. Han bare gir alt, sier Thomas Hammer.

På spørsmål om hva Morten Thoresen må lykkes med for å vinne finalen, svarer Stig-André Berge «ikke noe annet enn det han har gjort hittil».

– Nå er han i flyten. Han er uredd, sier Berge.

