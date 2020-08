BORTDØMT?: Det mener iallfall norske bokseeksperter. Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, mener det var en grisekamp. Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland / Matchroom

Mener Brækhus ble bortdømt: – Grisekamp av McCaskill

Cecilia Brækhus (38) tapte sin første proffkamp da hun møtte amerikanske Jessica McCaskill (35) søndag. Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, mener Brækhus ble bortdømt. Svenske Mikaela Laurén er ikke enig.

Brækhus tapte på poeng mot Jessica McCaskill og mistet dermed verdensmesterbeltene sine. Én av tre dommere klarte ikke skille de to (95–95), mens to dommere ga amerikaneren seieren med 97–93 og 97–94.

– Hun ble i aller høyeste grad bortdømt. En dommer skal se den beste bokseren og bokseren som har de reneste treffene. Vi kan ikke slå med grove innsider. McCaskill traff også veldig mye oppe i skulderparti og i guarden til Cecilia. Dette likte jeg ikke. Det er en grisekamp av amerikaneren og ikke en verdensmester verdig sett ut fra et bokseperspektiv, sier Nilsen.

Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, og Cecilia Brækhus under et arrangement i 2014. Foto: Jan Petter Lynau

Nilsen påpeker at de sitter på avstand og ser kampen på en TV-skjerm, men ut fra det han kan se på TV-bildene er han klar på at avgjørelsen fra dommerne var feil.

– Jeg vurderte den kampen til 97-93 i favør Brækhus. Det er faktisk stikk motsatt av det to av dommerne hadde. Jeg har selvfølgelig hjerte for Cecilia, men også for at boksingen skal være en fair play kamp.

Viaplays kommentator og bokseekspert Thomas Hansvoll er ikke like bastant som Nilsen, men også han vurderte poengene i Brækhus’ favør.

– Jeg landet på 96-94 til Brækhus. Jeg må innrømme at jeg ser jo også litt med norske briller da, men jeg dømmer henne som vinner. Sånn det ble til slutt er det helt greit, for det var en jevn kamp, sier Hansvoll som ikke er enig i at det var en grisekamp.

– Jeg vil ikke si grisekamp, men det var en litt sånn dirty kamp. Men det er stilen til McCaskill. Hun bokser på den måten. Hun holder og slår litt på innsiden som egentlig ikke er lov, og hun slipper gjennom med det, fortsetter bokseeksperten.

– Jeg lider med Brækhus

Den svenske bokseren Mikaela Laurén (44) er ikke enig i de norske ekspertenes vurdering, og mener kampen ble dømt helt korrekt.

– Jeg synes McCaskill var den beste bokseren i denne kampen. Det var hun som styrte kampen, og jeg synes hun vant kampen selv om det ikke var på en pen måte. Jeg synes ikke Brækhus var like eksplosiv og aggressiv. Jeg så ikke den gløden hun bruker å ha, sier Laurén.

Laurén ble slått av Brækhus på teknisk knockout i 2017, men noe av det som fikk mest oppmerksomhet var da hun kysset Brækhus på en pressekonferanse før kampen:

Den svenske bokseren synes det var tungt å se at Brækhus, som hun omtaler som boksingens dronning, gikk på sitt første tap.

– Det gjør meg vondt i hjertet. Det er kjedelig å se en stjerne falle, og det hadde vært mer rettferdig for henne å avslutte karrieren på toppen. Jeg lider med Cecilia, sier Laurén som er usikker på om Brækhus fortsetter karrieren,

– På ett vis virker det som om Brækhus har blitt litt mett på boksingen, uten at jeg kan vite det. Men på den andre siden så er det ingen som vil avslutte karrieren med et tap. Jeg håper hun fortsetter.

Publisert: 18.08.20 kl. 13:36

