NY SEIER: Katie Taylor tok sin 12. proffseier da hun slo Eva Wahlström i New York i natt. Foto: Viaplay

Høyaktuell Brækhus-motstander herjet i New York

KAMPSPORT 2018-12-16T03:48:36Z

Irske Katie Taylor (32) fortsetter å herje i lettvekt, og tok en overlegen poengseier mot finske Eva Wahlström (38) i New York i natt. Etter kampen trakk hun frem en spesiell ønskemotstander.

– Målet er å bli ubestridt lettvektsmester, så trolig er den største kampen der ute Amanda Serrano. Det er en stor, stor kamp, sa Taylor da hun ble intervjuet rett etter sin 12. proffseier.

Hun har to av beltene i lettvekt, IBF og WBA. WBC-beltet er det belgiske Delfine Persoon som har, og WBO-beltet er det brasilianske Rose Wolante som har hatt klørne i de siste årene. Men Amanda Serrano har tatt VM-belter i hele seks vektklasser, og har også vært nevnt som Brækhus-motstander.

Taylor nevnte ikke Brækhus umiddelbart etter nattens kamp, men har tidligere gjort det klart at hun kan møte den norske boksedronningen hvis hun går opp en vektklasse til super lettvekt, og Brækhus kommer ned fra weltervekt.

Brækhus er regnet for å være verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse. Etter seieren mot polsk-amerikanske Aleksandra Lopes forrige helg, gjorde Brækhus det klart at det bare er noen få kamper som vil få henne opp i ringen igjen. Det er amerikanske Claressa Shields, MMA-stjernen Cris Cyborg – og Taylor .

– Det er bare store kamper som får meg til å fortsette. Amanda Serrano og Hanna Gabriels er ikke helt der oppe. Gabriels skulle egentlig vært motstander nå, men trakk seg seks uker før kampen. Cyborg, Shields og Taylor peker seg ut, sa Brækhus til VG.

Taylor har nå gått 12 kamper på to år, og vunnet fem av dem på knockout. Da hun entret ringen til julesangen «Fairytale Of New York» var stemningen stor blant irske supportere i Madison Square Garden.

Taylor er enormt populær i hjemlandet, særlig etter OL-gullet i London i 2012. For et år siden ble hun kåret til Irlands mest populære idrettsutøver – foran MMA-stjernen Conor McGregor .