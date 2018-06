Snakker ut om Wallberg-skaden: - Jeg reddet trolig livet hennes

LOS ANGELES/OSLO (VG) Det er fem år siden Lucia Rijker (51) trolig reddet livet til den svenske bokseren Frida Wallberg (35). Dokumentarfilmen «Bittersweet» viser oppkjøringen til VM-kampen, og de rystende bildene av Wallbergs dødskamp.

– Det var så mye som var galt den kvelden ... Mange som ikke gjorde jobben sin, men jeg forsto raskt hva som skjedde. Det reddet kanskje livet til Frida. Dommeren, ringlegen og treneren hennes forsto ikke hvor ille det var, sier Rijker.

Den nederlandske treneren var nemlig den som reagerte raskest i kaoset da som oppsto da Wallberg endte med å kjempe for livet.

Nederlandske Rijker blir meget alvorlig når VG spør om episoden i forbindelse med et intervju i Los Angeles i mai. Da har hun nettopp gjennomført en treningsøkt med Cecilia Brækhus, som hun hjalp med å komme i form til kampen mot Kali Reis. En kamp Brækhus for øvrig vant .

At Rijker fortsatt er involvert i boksesporten er absolutt ingen selvfølge. Hendelsen for fem år siden satte dype spor.

Det er 14. juni 2013, og Wallberg skal forsvare VM-tittelen sin i super fjærvekt mot australske Diana Prazak i Stockholm. Arenaen er fullsatt, og på første rad sitter Cecilia Brækhus. Det er snakk om at hun og Wallberg skal møtes. Først skal Wallberg «bare» forsvare VM-tittelen sin.

Det blir aldri noe av møtet med Brækhus.

I åttende runde blir Wallberg slått ned to ganger, og kollapser i hjørnet etter at kampen er over . Da starter dramaet.

Profilert

Rijker var selv en fryktet knockoutbokser på 90- og tidlig 2000-tallet. Hun er også kjent som Hollywood-skuespiller.

Hun spilte bokser, av den meget usympatiske sorten, i Clint Eastwoods «Million Dollar Baby», som fikk flere Oscar-statuetter i 2005. I filmen blir en kvinnelig bokser svært alvorlig skadet, og tilfeldigvis opplevde altså Rijker dramatikken på ekte da Wallberg falt om med det som i ettertid viste seg å være en svært alvorlig hjerneblødning.

Rijker feiret først seieren sammen med Prazak, men så oppdaget hun raskt hvor ille det var med Wallberg.

– Vi jublet i 15 sekunder for seieren ... Vi har hatt så store problemer med å takle og bearbeide det som skjedde den kvelden i Stockholm. Jeg ba hele natten, og jeg ba en time hver dag i flere måneder etterpå, forteller Rijker som i godt voksen alder ble buddhist.

I dokumentarfilmen kommer det også tydelig frem hvor hardt det går inn på Rijker og Prazak at Wallberg ble skadet.

– Vurderte du å slutte helt med kampsport?

– Jeg ba, jeg gråt og skrek «har jeg disse hendene og kunnskapene for å ødelegge, eller kan jeg skape verdi med dem?». Svaret jeg fikk var at jeg måtte lære meg å «serve» slik at jeg kan hjelpe, men det er fighterens jobb å eliminere motstanderen. Det har forandret mye av synet mitt på boksing og kampsport. Da jeg selv var aktiv, så var jeg veldig aggressiv. Nå er jeg en helt annen person, sier Rijker som mener det er viktig å understreke en ting:

– Det å være en kampsportutøver fortjener respekt. De som driver med dette vet risikoen, og når ulykker skjer er det tragisk. Dommere, leger og vi som er i apparatet rundt må gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje. Men hvis en fighter dør, eller blir alvorlig skadet i ringen, så fortjener han eller hun uansett respekt for at vedkommende valgte å fighte, sier Rijker.

– Det mange sliter med i forhold til fighting er vel at man «belønnes» for å skade motstanderen …?

– Det handler om eliminere motstanderen! Noen ganger betyr det å skade, men ikke alltid. Det er en stor forskjell, og det er ingen som ønsker at det skal skje noe alvorlig selv om risikoen selvfølgelig er der.

– De som tar valget om å gå forbi tauene, må være klar over alle mulige konsekvenser som død, at de kan ende i rullestol, brudd, alt mulig ... Det høres grusomt ut, men hvis du driver med annen risikosport kan du også bli skadet. Alt handler om hva man selv velger, og hvilken risiko man tar.

Varige mén

Wallberg ble hasteoperert på Karolinska Universitetssjukehus i Stockholm natten etter kampen. I en tøff rehabiliteringsperiode måtte hun blant annet lære seg å gå på nytt.

Fem år senere sliter hun fortsatt med sterke hodesmerter. Hun hadde egentlig en intervjuavtale med VG i forbindelse med at «Bittersweet» nå er tilgjengelig på VGTV, men måtte høflig avlyse avtalen på grunn av en periode med store hodesmerter.

35-åringen er for øyeblikket gravid med sitt tredje barn, og forsøker så godt hun kan å leve et normalt liv.

– Jeg er veldig takknemlig for at kroppen min har kommet seg såpass mye at jeg kan bli gravid og klarer å være mamma, sa Wallberg til Expressen i mai.

Hun hadde datteren Nellie fra et tidligere forhold mens hun fortsatt var aktiv bokser. Og da hun ble gravid på nytt trente hun boksing i svangerskapet, noe hun også gjør nå. men karrieren er definitivt over. Wallberg sier at hun fortsatt elsker å bokse, men at hun aldri vil ta sjansen på å konkurrere igjen. Helsemessig sliter hun fortsatt.

– De dårlige dagene er tøffe. Da er jeg «hjernetrøtt», som legene kaller det. Det er noe jeg alltid må leve med. Det handler om å lære seg å håndtere det, sier Wallberg.