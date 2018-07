SELFIE: Cecilia Brækhus tar selfie av seg selv foran en plakat av henne i forbindelse med PR-kampanjen for kampen lørdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Brækhus: – Det er et lite pek til amerikanerne å bokse her i Moskva

Publisert: 20.07.18 06:40

MOSKVA (VG) Amerikanerne står i kø for å møte Cecilie Brækhus (36), men hun velger i stedet å dra til Moskva. – Jeg sender et ganske sterkt signal til dem, sier hun til VG.

Lørdag setter Brækhus alle sine fem verdensmesterbelter i weltervekt på spill i møtet med russeren Inna Sagajdakovskaja (33) – på bortebane i den russiske hovedstaden.

Det er bare drøyt to måneder siden hun tok California med storm i kampen mot Cali Reis , og så dukket russerne opp med et tilbud som hun ikke kunne si nei til. Brækhus skal i ringen rett før World Boxing Series-finalen mellom russeren Murat Gassiev og ukraineren Oleksandr Usyk.

– Jeg setter mye på spill, men jeg er helt overbevist om at det er riktig av meg å dra hit. Dette blir enormt stort, sier Cecilia Brækhus foran lørdagens stevne i en hall i Moskva som trolig vil samle 30 000 tilskuere.

– Alle vil bokse mot meg og ta beltene mine. Flere amerikanske jenter presser meg for kamp. Men ved å bokse her sender jeg et ganske sterkt signal til dem om at jeg er en global boksestjerne. Det er ikke de amerikanske jentene. Jeg sender vel en melding om at «dere trenger meg mer enn jeg trenger dere».

Brækhus gliser godt:

– Det er morsomt å gi dem et lite pek. For all del: Jeg har det veldig morsomt i USA, og jeg digger de jentene, men amerikanerne tror det er helt «øde» utenfor Amerika. Dette gir dem nok en oppvekking, sier bergenseren – og tror at Russland kommer til å arrangere flere slike storstevner i tiden fremover.

Cecilia Brækhus er ubeseiret på 33 kamper i sin proffkarriere. Russeren har bare syv proffkamper, men samtlige har endt med seier, tre av dem på knockout.

– Tjener du gode penger på dette stevnet?

– Jeg snakker ikke om penger.

Men tallene for dette Moskva-stevnet er imponerende: 64 land skal sende, og minst 100 millioner seere.

– Vi hadde gode TV-tall i USA i mai, men globalt sett er dette mye større, sier Brækhus.

– Fordi det er så stort, var det attraktivt for oss å komme hit på så kort varsel. Og en kvinnekamp i et gigantstevne i Russland er jo ikke dagligdags. Jeg har aldri bokset for så mange TV-seere globalt sett.

Mens Brækhus måtte vente helt til mai på årets første boksekamp, blir det nå to kamper på bare to og en halv måned, og så tyder alt på Las Vegas-boksing i september.

– Så lenge jeg holder meg skadefri, så sikter vi inn på Las Vegas, ja.

Hovedkampen der er returmøtet mellom Gennadij Golovkin og Canelo Álvarez, som skulle ha gått i mai – men ble utsatt fordi Álvarez testet positivt.