TILBAKE PÅ VG+: Cecilia Brækhus, her i aksjon mot Kali Reis i mai, skal bokse sin 35. kamp førstkommende helg. Den blir vist for VG+-abonnenter. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG+ sikret seg rettighetene til helgens Brækhus-kamp

KAMPSPORT 2018-12-03T13:49:55Z

Tidlig søndag morgen, norsk tid, skal Cecilia Brækhus (37) forsvare sine fem VM-titler mot polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes (38) i Los Angeles. I Norge er det VG+-abonnentene som får muligheten til å se oppgjøret live.

Publisert: 03.12.18 14:49 Oppdatert: 03.12.18 15:26

Ubeseirede Brækhus har 34 seirer, ni på knockout, så langt i karrieren. Til helgen er det 38 år gamle Lopes som skal forsøke å rive med seg tittelbeltene til verdens antatt beste kvinnebokser.

Brækhus er som vanlig storfavoritt, og denne kampen er muligens en del av en strategi for å bygge opp mot enda større kamper i 2019.

Her kan du se kampen natt til søndag.

– Boksing har slått veldig godt an hos våre abonnenter, og vi er svært glade for å kunne vise enda en tittelkamp med Brækhus. At det blir hovedkampen, og siste kamp i HBOs over 45 år lange boksehistorie, gjør den også spesiell. Det håper vi VG+-brukerne vil sette pris på, sier administrerende direktør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad.

Man må altså ha VG+-abonnement for å få sett boksestevnet der Brækhus går hovedkampen i 5–6-tiden søndag morgen.

Brækhus-kampene har de siste årene blitt vist på Viasats plattformer, med unntak av møtet med Kali Reis i Los Angeles i mai. Da hadde Reis den norske boksedronningen på gyngende grunn, bokstavelig talt ettersom Brækhus måtte ta telling for første gang i karrieren .

HBO avslutter med kvinnefokus

Oppgjøret mor Reis ble sendt på VGTV for VG+-abonnenter , og den gang gikk hun gikk siste oppvarmingskamp før superstjernen Gennady Golovkin skulle i aksjon på StubHub Center i Los Angeles.

I mellomtiden har også russiske Inna Sagajdakovskaja blitt slått av Brækhus .

Nå skal Brækhus selv gå hovedkampen på stevnet som faktisk setter punktum for storkanalen HBOs 45 år med boksekamper.

Det er verdt å merke seg at den doble olympiske mesteren, 23 år gamle Claressa Shields, også skal gå kamp på stevnet. Hun har i lengre tid vært aktuell som Brækhus-motstander – noe som i så fall vil bli en gigantkamp .

– Jeg ser frem til å samarbeide på nytt med VG. Det er en ære for meg å gå hovedkampen på et såpass sterkt kort fra Los Angeles. Jeg ser også frem til at det skal være så mange andre store kvinnemestere blant publikum. Blant andre Laila Ali, Cris Cyborg og Christina Hammer. Jeg lover å gi dem, og fansen hjemme i Norge, et skikkelig show, sier Brækhus.

Dette er alle kampene som vises på VG+ natt til søndag:

Cecilia Brækhus – Aleksandra Magdziak Lopes

Juan Francisco Estrada – Victor Mendez

Claressa Shields – Femke Hermans

Louisa Hawton – Lorraine Villalobos

Mario Ramos – Elliott Brown

Shokichi Iwata – Joel Bermudez

Enrique Almada – Eric Puente

Christopher Zavala – Luis Gerardo Perez Salas

Les mer fakta og statistikk om stevnet på boxrec .