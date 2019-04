KLAR FOR UFC: Kenneth Bergh, her avbildet for to år siden, blir den neste nordmannen i verdens største MMA-organisasjon. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Bergh har signert for UFC: – Sensasjonelt

Kenneth Bergh (29) har signert kontrakt med gigantorganisasjonen UFC, og debuterer i Las Vegas 9. juli på «Dana White’s Tuesday Night Contender Series».

Nå nettopp







– Jeg har ventet lenge, og når det endelig løsnet er det befriende. Det aller beste er at jeg nå er «under et tak», der jeg kan være aktiv og møte de beste av de beste. Man kompenseres for jobben man gjør, og UFC har verdens beste apparat, sier en meget fornøyd Bergh til VG.

– Jeg vil gå kamper ofte, legger Bergh til.

Fra før har Emil Weber Meek kontrakt med UFC, og svensknorske Jack Hermansson er rangert som den tiende beste utfordreren i UFCs mellomvektsklasse.

les også Hermansson kobles til storkamp om tre uker

Nå har altså en tredje MMA-fighter tilknyttet Frontline Academy i Oslo fått kontrakt med UFC – kampsportens svar på Champions League.

– Det er sensasjonelt at han får denne sjansen nå. Det var ikke mange som trodde at han skulle bli neste nordmann i UFC, men han har en stor personlighet og skiller seg ut, sier Berghs manager, Per Meland, til VG.

les også MMA-Bergh: Hedrer sin døde mor og bror

Bergh har ikke gått kamp siden juni 2017, da han vant på «giljotin choke» mot Norman Paraisy i Cage Warriors. Siden da har Bergh vært koblet til en rekke kamper, men de har av ulike grunner blitt avlyst.

UFC-PRESIDENTEN: UFC-president Dana White er sentral i TV-konseptet Kenneth Bergh skal delta i. Her er White avbildet sammen med superstjernen Conor McGregor i september. Foto: Noah K. Murray / X02835

les også MMA-Berghs kamp på legendestevne avlyst

– Det er spesielt at du får UFC-kontrakt uten å ha gått kamp siden 2017?

– Ja, men for meg betyr det at de ser det samme som jeg vet – at jeg hører hjemme hos de beste i verden. Jeg har dedikert så mye av tiden min, og det er ikke det at jeg ikke har prøvd. Det er godt å se at ting faller på plass, sier Bergh.

– Vi har vært veldig nærme flere ganger. For eksempel mot Glover Texeira i UFC. Jeg visste at han nærmet seg UFC, men timingen måtte sitte. Det er helt perfekt at det nå begynner en ny sesong med «Contender»-serien, sier Meland.

Kampene vises på «UFC Fight Pass» Bergh møter brasilianske Antonio Trocoli (11 seirer, tre tap) på UFCs hovedkvarter i Las Vegas.

– Trocoli har sterk record, og gått i solide organisasjoner. Han er nesten to meter høy. Det er sånn jeg liker det – jeg vil ha god motstand. Jeg håper å fighte slik jeg liker, ved å legge press. Jeg ønsker å dominere, og legge press. Da er det vanskelig for dem å gjøre noe annet enn å rygge, og forsøke nedtagninger, sier Bergh.

– Jeg blir giret bare jeg snakker om det. Det er farlig, men gøy. Og dette er en publikumssport – vi må underholde. Jeg kan uansett ikke la han få distansen og utnytte rekkevidden sin, sier Bergh.

Han satser på å ha Mohsen Bahari og Jack Hermansson i hjørnet sitt når han går kamp om nærmere tre måneder.

«Contender»-serien går ut på at fightere med såkalt «X-faktor» profileres gjennom serien, og etter hvert rekrutteres inn i de vanlige UFC-stevnene. Nylig har fightere som Johnny Walker og Maycee Barber slått igjennom via konseptet.

Dette er for øvrig ikke en «vinn, eller forsvinn»-kamp for Bergh, men det er jo selvfølgelig en stor fordel om han slår brasilianeren.

– Det er bedre for Kenneth å vise seg frem her med mange TV-seere, enn at han eventuelt skal komme lang ned på et UFC-kort. Nå vil han i tillegg være tilgjengelig for kamper på kort varsel dersom det er folk som må trekke seg i lett tungvekt-klassen, for klarer Meland.

Berghs kontrakt er i utgangspunktet på to år, og en standard UFC-avtale. For tre år siden var 29-åringen med på UFC-konseptet «The Ultimate Fighter», men tapte kampen som var billetten til å bli med på selve realityserien.

I obligatoriske proffkamper står Bergh med seier i alle sine seks oppgjør.

Publisert: 07.04.19 kl. 16:11