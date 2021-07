STYGT BRUDD: Conor McGregor viser frem sin ødelagte venstrefot til dommer Herb Dean. Foto: John Locher / AP

McGregor med benbrudd – tapte mot Poirier: − Dette er ikke over!

I sluttsekundene av første runde pådro Conor McGregor (32) seg et stygt benbrudd, og tapte dermed kampen mot Dustin Poirier (32) i Las Vegas i natt.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En meget dramatisk første runde toppet seg da McGregor tråkket så kraftig over at hans venstre ankel brakk tvers av. Sittende på kanvasen med ryggen mot burveggen forsvarte han seg mot noen slag fra Porier, men da pausesignalet gikk pekte McGregor på ankelen sin.

Den sto i feil vinkel, og da TV-bildene av det kraftige overtråkket ble vist på Viaplay var det liten tvil om at benet var brukket. Kampen var over med seier til Poirier på teknisk knockout.

Den irske superstjernen ble sittende med ryggen inntil burveggen i flere minutter.

– Det er «doctor stoppage», ropte McGregor for å forsikre seg om at det ville stå som offisiell grunn til at kampen var over.

TEKNISK KNOCKOUT: Conor McGregor gikk på et nytt tap i natt da Dustin Poirier (t.h.) vant på teknisk knockout. Foto: STEVE MARCUS, REUTERS

Det er godt mulig at han har et fjerde møte mot Poirier i tankene, dersom han kommer tilbake. Han er riktignok MMA-sportens største stjerne gjennom tidene, men 32-åringen står nå med tre tap på sine fire siste kamper, og i tillegg tapte han boksekampen mot Floyd Mayweather i 2017.

Det er snart fem år siden McGregor var mester i to vektklasser etter seieren mot Eddie Alvarez.

– Jeg slo bokset hodet av kamp, og sparket beinet av ham. Han ville aldri holdt ut i hele kampen. Dette er ikke over! Hvis vi må gjøre opp dette utenfor, så gjør vi det utenfor, ropte McGregor da han ble intervjuet av Joe Rogan oppe i buret – fortsatt sittende mot burveggen og med venstrefoten i en skinne.

Rivaliseringen med Poirier har vært intens opp mot denne kampen, og selv med brukket ankel nektet McGregor å jekke seg ned. Det er for øvrig ikke mer enn et par måneder siden Chris Weidman pådro seg en lignende skade, og tidligere har legenden Anderson Silva brukket benet på brutalt vis oppe i buret.

UT PÅ BÅRE: Conor McGregor forlot arenaen i Las Vegas på båre. Foto: STEVE MARCUS, REUTERS

Nå var det altså McGregors tur, og det er ingen selvfølge at han kommer tilbake etter en slik skade. Poirier tok et skikkelig oppgjør med McGregors uttalelser og oppførsel etter kampen.

– Jeg tåler trashtalk, men denne mannen (McGregor) sa at han skulle myrde meg, og at jeg skulle ut herfra i en kiste. Man snakker ikke slik til folk. Jeg håper han kommer trygt hjem til sin vakre familie, sa Poirier da han ble intervjuet etter seieren.

– Han tok fingrene i hanskene mine og dro meg ned for å treffe meg med sparkene da han lå nede. Jeg forsøkte å si det til Herb (Dean, dommeren). Denne fyren er en drittsekk. Og alle dere som buer kan kysse meg i ræva, sa en tydelig forbannet Poirier som også la til «Karma’s not a bitch – she’s a mirror».

GODT TREFF: Conor McGregor treffer med et venstreslag som ryster Dustin Poirier tidlig i første runde. Foto: John Locher / AP

Det var bra kok i T-Mobile Arena i Las Vegas da McGregor entret buret til spesialversjonen av den irske krigsvisen «The Foggy Dew», og 32-åringen høstet mer jubel da han tok sin karakteristiske «irish walk» inne i buret.

Da Poirier kom inn noen minutter senere var det moderat jubel, mer piping og mindre «flashing». McGregor har kjørt sin gamle stil med trashtalk og fornærmelser opp mot kampen i håp om å psyke ut Porier, og McGregor oppsøkte også motstanderen oppe i buret før kampen var i gang.

McGregor startet best, og traff Poirier med flere gode spark og et venstreslag som rystet Poirier. Men etter hvert tok Poirier kommandoen, og sikret seg overtaket i en herlig førsterunde.

Så smalt det, bokstavelig talt, da Poirier forsøkte å avslutte kampen med slag. McGregor tok et skritt tilbake, og tråkket altså feil slik at foten brakk tvers av rett over ankelen. Det er meget sannsynlig at foten var skadet tidligere i kampen, og at skaden ble forverret med det stygge overtråkket.

McGregor fullførte runden, men kampen var over.

PÅ PLASS: Tidligere USA-president Donald Trump var blant publikum i Las Vegas i natt. Her snakker han med UFC-kommentatorene Daniel Cormier (t.v.) og Joe Rogan før møtet mellom Dustin Poirier og Conor McGregor. Foto: STEVE MARCUS, REUTERS

Dette var tredje oppgjør mellom McGregor og Poirier i MMA-buret. I 2014 vant McGregor på teknisk knockout i første runde, og det var et stort steg på irens vei til fjærvekt-tittelen han tok mot Jose Aldo i 2015.

Men Poirier fikk sin hevn mot McGregor i januar i år da amerikaneren vant på knockout i andre runde på såkalte «Fight Island» i Abu Dhabi.

Før nattens oppgjør i Las Vegas gjorde UFC-president Dana White det klart at vinneren vil få sjansen til å møte lettvektsmester Charles Oliveira. Det blir altså Poirier, som nå får en tittelkamp etter over ti år i UFC.