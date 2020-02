BOKSER I GRIEGHALLEN: Tim-Robin Lihaug poserer med tittelbeltene sine. Lørdag 7. mars kan han sikre seg et nytt «smykke» til samlingen. Foto: Thomas Gudbrandsen

VG sender Lihaugs tittelkamp: – Jeg møter en eksplosiv kraftplugg

Tim-Robin Lihaug (27) får tøff motstand i armenske Vartan Avetisyan (30) når de bokser om lett tungvekt-tittelen til forbundet WBF i Grieghallen lørdag 7. mars. VG+-abonnenter kan se stevnet direkte.

– Det er en eksplosiv kraftplugg jeg møter, og det blir spennende tider fremover dersom jeg vinner denne, sier Lihaug til VG og legger til:

– Jeg har hatt en meget god oppkjøring, og blant annet sparret med han som påførte meg mitt siste tap. Han har en stil som ligner Avetisyan.

Russiske Sergej Gorokhov vant på poeng mot Lihaug i september 2017, og etter det tapet var nordmannen så langt nede at han vurderte å legge opp.

Se boksestevnet 7. mars på VG+ her, eller kjøp billett til stevnet her.

Men han har bygget seg opp igjen sakte, men sikkert og står med tre strake seirer før møtet med Avetisyan – ett år etter at han vant på poeng mot Timo Laine, også det i Bergen.

PÅ BERGEN-BESØK: Sergej Gorokhov var nylig på plass i Bergen for å sparre med Tim-Robin Lihaug. Foto: Privat

Legger opp med tap

Nå er han altså klar for nye 12 runder, og det mot en bokser med solid erfaring. Armeneren er bosatt i Tyskland, og har 18 seirer og to tap. 11 av seirene har kommet på knockout for mannen som har kallenavnet «The Punch». Lihaug er uansett klar på at dette er en kamp han skal vinne.

– Hvis jeg ikke vinner denne, så er jeg ikke så god som jeg tror jeg er. Med tap blir dette min siste kamp, forklarer Lihaug.

Motstander Avetisyan har studert Lihaugs tidligere kamper, blant annet storkampen mot tyske Arthur Abraham i 2016 der Lihaug tapte på teknisk knockout i åttende runde.

– Tim-Robin er en god bokser, og har allerede vært oppe mot gode motstandere. Jeg har respekt for ham, men når kampen starter blir han nødt til å vise at han er i stand til å slå meg, sier 30-åringen til VG.

– Jeg har satt meg store sportslige mål fremover, og dette blir spennende å måle meg opp mot Lihaug, sier Avetisyan som ved siden av boksingen jobber som bartender på en restaurant i München.

Se Avetisyan i aksjon mot Ruben Acosta i 2018.

KOMMER TIL BERGEN: Vartan Avetisyan er Tim-Robin Lihaugs motstander i Grieghallen 7. mars. Foto: Privat

Lihaug håper at 1500 tilskuere tar turen til Grieghallen når han går sin 24. proffkamp neste helg, og jakter på sin 20. seier.

– Jeg vil, jeg må og jeg skal vinne denne kampen. Den bokseformen jeg er i nå skal gjøre dette til en artig kamp, lover Lihaug.

Den unge «veteranen» i norsk proffboksing jakter på sin 20. seier, og i potten ligger altså lett tungvekt-tittelen til det mindre forbundet World Boxing Federation (WBO) – en tittel blant andre Roy Jones jr. har hatt på begynnelsen av 2000-tallet.

– Med seier her, så skal jeg jakte på de store navnene, sier Lihaug som for øyeblikket er ranket som nummer 136 i verden i lett tungvekt på boxrec.com.

Fire kamper med norske boksere

Det blir fire kamper på stevnet der Lihaug altså er hovedattraksjonen.

Den 29 år gamle cruiservekteren Simen Nysæter (ni seirer – null tap) møter kroatiske Petar Mrvalj (9–13) i et oppgjør stipulert til seks runder.

22 år gamle Anders Eggan (fem seirer, null tap) skal i aksjon i super mellomvekt mot slovakiske Michal Gazdik (6–8). Også den kampen er stipulert til seks runder.

Den velkjente MMA-veteranen Aaron Jahnsen skal få sin debut som proffbokser, i en alder av 39 år. Drøbak-fighteren har hatt noen lynhurtige avslutninger i MMA-buret, og blant annet møtt superstjernen Conor McGregor.

Motstander blir albanske Henri Ademaj, som går sin andre proffkamp. Han tapte den første på knockout i 2019.

PS! Bokserne Ingrid Egner og Alexander Hagen skal kommentere stevnet live på VG+.

