Fury vs. Wilder 2.0: – En kamp for historiebøkene

Tyson Fury (31) ble slått ned to ganger i det første møtet med Deontay Wilder (34) – men det endte på kontroversielt vis med uavgjort. Natt til søndag er det klart for returmøtet.

Den første kampen gikk i Staples Center i Los Angeles for knapt 15 måneder siden. Nå møtes de i Las Vegas. Kontroversielle Fury «gjenoppsto» i Los Angeles. Det skjedde i den 12.-runden. Wilder traff med ekstrem kraft. Fury falt bakover – som en sekk med havre i gulvet. Wilder så seierssikker ut. Dommeren telte og telte. Det føltes som minutter. Fury reiste seg – såvidt i tide til å fortsette.

– Det var ingen som skjønte at han kom til å reise. Alle trodde det var over, sier Roar Njie Petäjämaa, tidligere toppbokser og ekspert på Viasport.

– Fury ble liggende helt flat. Wilder snudde seg til publikum og ga tegn om at «nå er det over». Da han snudde seg igjen, var Fury oppe på beina. Og utrolig nok vant han denne runden.

Når Fury og Wilder nå møtes igjen, mener Petäjämaa at det kan sammenlignes med klassiske kamper fra boksehistorien:

– Det er lenge siden så store boksere har møttes. Dette er en kamp for historiebøkene. Det er de to beste bokserne i verden akkurat nå som møtes.

Roar Petäjämaa mener oppgjøret i Las Vegas er viktig for boksesporten:

– Bokseinteressen tar seg opp når tungvektsbokserne leverer som nå. Store kamper venter!

«GJENOPPSTO»: Tyson Fury ligger flatt på gulvet etter å ha fått et ublidt møte med Deontay Wilders never. Wilder danser rundt og er sikker på at han har vunnet. Men den gang ei ... Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Han mener at Tyson Fury – som selvfølgelig er oppkalt etter Mike Tyson – har vist denne siste uken før kampen at har taket på den psykiske delen:

– Han var helt overlegen på pressekonferansen. Han har en ekstrem selvtillit nå. Han snakker om at «jeg skaffer mange flere tv-seere enn deg», «du får ingenting til», «jeg slår deg ut i 2. runde».

Samtidig er Roar Petäjämaa klar på at Wilder er en bokser på høyt, høyt nivå:

– Wilder er trolig enda raskere, enda skarpere enn sist de møttes.

– Fury vil rote det til for Wilder. Fury har et ekstremt godt fotarbeid og evne til å komme seg unna slag. Wilder vil bare bokse avstand. Men når Wilder treffer, så er han et fyrverkeri. Han er livsfarlig.

Petäjämaa mener at Deontay Wilder ikke bare bruker rene midler.

– Han er «dirty», sier bokseeksperten – og mener at Fury ble slått i bakhodet da han gikk ned første gang i oppgjøret i desember 2018. Og at Wilder derfor burde hatt advarsel.

BOKSE-EKSPERT: Roar Petäjämaa. Foto: Linn Kristine Byre Johansen

Han er ikke alene om å se fram til kampen i Las Vegas. Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll sier:

– Denne kampen er så åpen som den kan få blitt. Går den tiden ut, tror jeg Fury stikker av seieren. Men jeg tror sjansene er ganske bra for at Wilder kan klare å avgjøre før full tid. Fury er tyngre enn han var sist, og med hans stil, med å bevege seg unna og være lett på tå, er det aldri noen fordel, mener Hansvoll.

– Det er den største kampen på 20, 30, eller – hvis du lytter til Fury – nær 50 år, skriver BBCs Luke Reddy fra Las Vegas – og legger til at det er en voldsom hype før oppgjøret på MGM Grand.

Wilders WBC-tittel står på spill. Hvis Fury vinner, betyr det at alle fire tungvektsbeltene er på britiske hender: Fury og Anthony Joshua, som har titlene i IBF, WBA og WBO.

Ekspertene fastslår at Deontay Wilder slår hardere enn de aller fleste i boksehistorien. Kanskje hardere enn noen andre.

Men det er kontroversielle Fury journalistene helst snakker om. Han som var deprimert, alkoholisert, misbrukte kokain og gikk i selvmordstanker – og valgte å gi fra seg sine titler.

Han ville heller si dem fra seg enn å tape dem i ringen.

Men Tyson Fury kom tilbake i ringen. 116 kilo fordelt på 206 centimeter. Men lynrask og teknisk.

På pressekonferansen for et par dager siden var det, som det skal være, ordkrig. Men det ble også et lite håndgemeng. Trolig til ære for fotografene.

Men det er ingen grunn til å legge skjul på at Fury er den mest kontroversielle av de to. Han har blant annet sammenlignet homofili og abort med pedofili, og Fury har også sagt at kvinnens plass er på kjøkkenet.

