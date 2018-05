UPOPULÆR: Kamaru Usman, her på vekta før møtet med Emil Meek, må overbevise mot Demian Maia i natt. Foto: Per Opsahl

UFC-analyse: Upopulære Usman får endelig toppmotstanderen

Publisert: 19.05.18 18:49 Oppdatert: 19.05.18 19:11

De fleste kjenner Kamaru Usman (31) som mannen som nettopp slo Emil Meek på kjedeligst mulig måte. Nå får han endelig toppmotstanderen han mente han fortjente i BJJ-stjernen Demian Maia (40).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Ved siden av stjernene og de nordiske utøverne er Usman sannsynligvis det navnet nordmenn kjenner best igjen fra UFC akkurat nå. Usman var nemlig Emil Meeks motstander sist gang Meek gikk kamp i UFC.

Usman møter i natt den veldig populære Brasiliansk Jiu Jitsu-spesialisten Demian Maia i UFC Chile.

Usman har meldt seg på listen over utøvere vi har lyst å se tape. Han er ikke alene om å ha dette kjennetegnet i UFC, han har nok av frender og kumpaner. Det ser ut som om det er en konsentrasjon av disse typene utøvere i weltervekt akkurat nå, og det av ulike grunner. Når blir en utøver upopulær?

Usman ble upopulær i Norge fordi han ikke ga Meek respekten han fortjente som motstander. Kampen mellom Meek og Usman var avtalt og klar i månedsvis, likevel lette Usman hele tiden etter muligheter for å slippe kampen. Dette førte til en godt koordinert twitterkampanje der norske fans (og Meek) prøvde å skape et inntrykk av at Usman ikke ville ha kampen fordi han var redd (den klassiske og fryktelige beskyldningen).

Dette var selvsagt bare tull. Usman ville bare ha best mulig motstander, gjerne noen med et tall bak navnet, på samme måte som alle andre utøvere vil ha best mulig motstander. Tross gode forsøk på å slippe, som da Usman prøvde å redde en annen kamp ved å hoppe inn på kort varsel mot en bedre motstander, så kom kampdagen.

Meek har jo blitt stor i Norge, men han er også en kjæledegge blant internasjonale MMA-fans og MMA-media. Øksa, skjegget, fremtoning – Meek er et show i seg selv og er skapt for UFC. Men når kampdagen kommer blir Usman-Meek en stor nedtur. MMA-kamper utspiller seg gjerne etter hvilke stiler som er satt mot hverandre, men også hvor mye risiko en utøver tar. Flinke utøvere kan sette seg i full defensiv modus og unngå mye av kampen. Usman tok ingen risiko i Meek-kampen. Han ga bare nok av seg selv til å vinne nedtagninger og holde en svært frustrert Emil Meek nede.

Kampen endte med at Meek ropte «FAEN», tok ut tannbeskytteren og slengte den i matta så den spratt. Jeg tror mange norske MMA-fans følte det samme.

Usman virket ikke populær eller upopulær ellers i MMA-miljøet utenfor Norge, men etter Meek-kampen endret det seg. Etter å ha helt klart og tydelig slått Emil, på den mest kjedelige måten tenkelig, kunngjorde Usman at han nå fortjente alt mulig greier. «30 prosent», sa han. Så mye energi brukte han på kampen mot Meek. Det gjorde ham massivt upopulær.

Dana White klikket fullstendig på Usman og kalte uttalelsene hans om 30 prosent for «det mest latterlige jeg noen gang har hørt» og kommenterte at publikum buet ham av banen. Det viste seg at Usman mente at han var syk, og hadde bare 30 prosents kapasitet, som er noe helt annet enn bare å gi 30 prosents innsats. Men det satt seg. Fornærmelsen stort på forsiden, tilbaketrekning i liten rubrikk på side 30. Dana White er ikke ukjent med å ha Apocalypse Now-øyeblikk. We rip them apart with machine guns and hånd the a band aid.

De upopulære fighterne som du følger for å se fallet er Kamaru Usman, Colby Covington og til en viss grad Tyron Woodley. Covington er en klar douchebag, og er litt et douchy unntak. Usman og Woodley blir mislikt ikke fordi de er kjedelige å se på, men fordi de hele tiden har unnskyldninger og føler de fortjener ting. Det er det MMA-fans ikke tåler.

Hør Tyron Woodley sitt intervju hos Joe Rogan Experience som eksempel. Woodley er mester, men er sjalu på utøvere som Carlos Condit og Robbie Lawler, utøvere han har forbigått sportslig. Woodley påstår ofte at han ikke bryr seg, alternativt at han elsker å bli buet på. Sannheten er at han trenger applausen mer enn noen. Jeg tror

MMA-fans merker slikt.

Kamaru Usman mente også han fortjente mer og bedre. Han føler Meek-kampen var å sette ham opp for å mislykkes og opplevde matchen som urettferdig. Han har slått seks tøffe motstandere i weltervekt i UFC før Meek-kampen. Han mente han fortjente en topp-15 motstander. Den potensielle vondviljen til Dana White var ikke verre enn at Usman fikk en lavt rangert topp-15- motstander i Santiago Ponzinibbio. Men så ble Santiago Ponzinibbio skadet main-event i Chile var i fate. Legenden og topprangerte Demian Maia meldte seg på. Flaks.

Usmans gjennombrudd til toppkamp skyldes flaks i booking, som det så ofte gjør i UFC.

Nå kan vi jo håpe at Demian Maia, den snilleste og mest likendes typen i hele UFC, vil gi Usman en leksjon i ydmykhet. Men sannsynligvis vil ikke det skje, sjansen for forløsning av frustrasjonen er lav når vi vet at Maia har hatt litt problem med amerikanske brytere i det siste. Maia er også hauggammal og sannsynligvis på hell. Da er kamper mot de sultne og mest stigende utøverne kjempefarlig.

Hvordan ser det ut fremover i weltervekt? Hvilken rolle er det sannsynlig at den kjipe triaden spiller i fremtiden? Den ene av de upopulære, Woodley, er ute med skade og Covington møter dos Anjos for å kjempe om interimstittelen i weltervekt. Slår Usman Demian Maia kan vi ha en skikkelig frustrerende situasjon på toppen av weltervekt der mester, og nummer én og to, er den upopulære triaden Usman, Covington og Woodley.

Men det ligger også an til å bli grusomt underholdende.

Kampanalyse

Jeg har tatt tilbake kampanalysene i disse UFC-analysene fremover. Basert på data lest av fra UFC.com har jeg laget en regresjonsmodell som spår utfallet på UFC-kamper basert på over tre tusen kamper i UFC fra 2010 til i dag. Modellen spår rett vinner i 68 prosent av kampene.

Demian Maia (25-8), mot Kamaru Usman (12–1)

Dataene favoriserer Kamaru Usman sterkt mot Demian Maia. Dette er basert på at Usman slår Maia på viktige variabler. Usman har overraskende nok flere passeringer til mer dominant posisjon pr kamp, flere nedtagninger pr kamp og et høyere slagvolum enn Demian Maia. Det at Usman er sterkere på grappling-variabler kan kanskje virke fremmed for noen, men vi vet jo alle hvor effektiv Maia kan være når han først kommer dit han vil.

Problemet er bare at Maia av og på sliter med nedtagningene. Mot Usman, som kan beskytte seg med høyt volum, rekkeviddefordel på omtrent ti centimeter, og en amerikansk college-brytefortid, så kan det bli tungt for Maia.

