VANSKELIG VALG: Cecilia Brækhus poserer med VM-beltene etter seieren i Moskva 21. juli. Nå må hun avgjøre om hun gambler på ny kamp 15. september. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Presset Brækhus usikker på kamp: – Nærmer seg smertegrensen

KAMPSPORT 2018-08-17T04:24:55Z

Igjen er det knyttet usikkerhet til om Cecilia Brækhus (36) får gått en planlagt kamp i USA. Storstevnet i Las Vegas om en måned henger i en tynn tråd.

– Vi forhandler med flere motstandere. Det er stor sjanse for at det ordner seg, men tidsmessig er det klart at det nærmer seg smertegrensen. Jeg må ganske raskt avgjøre om jeg står over denne kampdatoen, sier Brækhus til VG.

Det er altså snakk om kampen som etter planen skal gå på gigantkampen mellom Gennady Golovkin og Saul Alvarez, også kjent som «El Canelo» i T-Mobile Arena i Las Vegas 15. september.

Planen har lenge vært at Brækhus skal bokse der, men motstander er fortsatt ikke klar og det begynner å haste.

– Hele teamet mitt er i beredskap til å starte treningsleiren i Los Angeles nå, men det er en kostnadsrisiko å ta hvis det ikke blir motstander, så jeg må bestemme meg for om jeg tar sjansen, forklarer Brækhus som har satset tungt de siste månedene på å slå igjennom internasjonalt.

Det har ikke vært helt uproblematisk, for det er mye som skal klaffe. Da Brækhus skulle møte Kali Reis i Los Angeles i mai var det lenge usikkert fordi stevnets hovedaktør, Golovkin, slet med å finne seg motstander .

Brækhus fikk til slutt kamp, og vant på poeng mot Reis i et dramatisk oppgjør der hun for første gang måtte ta telling . I mellomtiden har den norske boksedronningen også vunnet på poeng mot russiske Inna Sagajdakovskaja i Moskva – en kamp hun takket ja til i kjølvannet av seieren mot Reis.

– Tanken men kampen 15. september er å få unna en «mandatory-motstander». Jeg har fem VM-belter, og da er det i utgangspunktet utfordrere som forbundene setter opp. Hvis jeg ikke møter disse, så risikerer jeg å miste beltene, forklarer Brækhus.

– Kan du si noe om aktuelle motstandere?

– Nei, jeg vil ikke si noe som kan vanskeliggjøre forhandlingene enda mer.

IBF hadde nylig svenske Klara Svensson, som Brækhus allerede har slått i Oslo Spektrum, som førsteutfordrer og polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes på tredjeplass.

Forbundene offentliggjør ikke alltid listene med førsteutfordrere, men det er godt mulig at også amerikanske Layla McCarter står på den listen.

– Jeg kan dessverre ikke komme med noen navn nå, men det er bare fire uker til kamp og ting må skje raskt, understreker den norske boksedronningen.