MILLIONINVESTERING: Statsminister Erna Solberg tok turen opp i bokseringen da Cecilia Brækhus bokset i Norge 1. oktober 2016. Veien dit var lang, og kostbar, for Brækhus. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus hevder hun brukte åtte millioner på å endre loven

KAMPSPORT 2019-01-16T12:35:16Z

Cecilia Brækhus (37) planlegger en siste kamp i Norge til høsten. Hun brukte år på prosessen som til slutt opphevet forbudet mot proffboksing, og nå har hun omsider regnet ut hva det kostet henne rent økonomisk også.

Publisert: 16.01.19 13:35 Oppdatert: 16.01.19 14:23

– Den prosessen kostet meg personlig rundt åtte millioner kroner. Penger jeg har betalt selv til møter, reiser dokumentasjon, advokatutgifter og så videre, sier Brækhus til VG.

Proffboksing ble forbudt i Norge sommeren 1981, og forbudet gjaldt fra 1. januar 1982. Steffen Tangstad debuterte som proffbokser på Chateau Neuf i 1980, men gikk resten av kampene i utlandet.

Det samme måtte blant andre Magne Havnaa og Ole Klemetsen. Brækhus proffdebuterte i 2007, og hadde lenge et håp om å kunne bokse i Norge, men da hun ble intervjuet av VG i oktober 2010 hadde hun nærmest gitt opp den drømmen:

– Det å få bokse i Bergen hadde vært helt enormt. Midt på torget – det hadde blitt et vanvittig show. Men nå tenker jeg ikke så mye på det lenger, og har gitt opp håpet om at det skjer. Det er helt sykt å tenke på at det som er jobben min – det jeg driver med hver dag – kan føre til bot og fengselsstraff, sa Brækhus til VG den gangen.

– Underveis tenkte jeg ikke på pengene, men jeg fikk bakoversveis da jeg regnet ut og skjønte hvor mye det faktisk var. Jeg tenkte «var det verdt det?», og svaret var definitivt ja. Men om jeg hadde gjort det igjen vet jeg ikke, sier Brækhus og ler før hun alvorlig legger til:

– Jeg ønsket sterkt å avkriminalisere meg selv, og dette var kostnader spredt over mange år. Det var mange andre også som brukte mye tid og krefter på dette, og alle har ikke fått igjen i rene penger.

Det er liten tvil om at uten Cecilia Brækhus hadde ikke proffboksing blitt lovlig i Norge. Verdens beste kvinnebokser banet vei, og fikk politisk drahjelp av blant andre statsminister Erna Solberg, kulturminister Linda Helleland og finansminister Siv Jensen.

Store summer inn

Selv om det kostet henne millioner, så har da også opphevelsen av forbudet vært økonomisk gunstig for Team Brækhus . Det ble fire kamper totalt i Norge i 2016 og 2017, og den norske boksedronningens og hennes samarbeidspartnere tjente trolig godt over 20 millioner kroner.

Hun ønsker ikke å si noe om hvor mye hun sitter igjen med i dag etter snart 12 år som proffbokser. Inntektspotensialet har økt kraftig, men det har også utgiftene og den økonomiske risikoen.

– Jeg har det greit, og vil klare meg fint. Det er det jeg vil si om pengene, sier Brækhus bestemt.

Ny kamp i USA før sommeren?

Hun gikk sin 35. proffkamp da Alexandra Magdziak Lopes ble slått på poeng i Los Angeles i desember. Dagen etter var hun klar overfor VG på at nå er det bare noen få kamper som kan friste henne til å gå flere kamper , og nå er arbeidet i gang med å kartlegge hva som skjer videre.

– Jeg går trolig en kamp i USA før sommeren, og så har vi bestemt oss for at det er et sterkt ønske med en ny kamp i Norge, kanskje til høsten. Jeg har virkelig lyst til det før jeg gir meg, slår Brækhus fast.

– Problemet er at det er dyrt å arrangere i Norge, og vi er helt avhengige av sponsorer og samarbeidspartnere for å få det til. Vi får se hvor det blir. Vi må ha økonomi til å hente en topp, topp motstander til Norge.

– Kvinnefightere får bedre betalt nå. Cris Cyborg fikk vel 500.000 dollar for sin siste kamp i UFC (endte med tap i MMA-buret , red.anm.), Claressa Shields, Amanda Serrano og Katie Taylor begynner også å få gode lønninger. Det er veldig bra, men skal de hentes til Norge vil det koste enda mer, avslutter Brækhus som akkurat nå er i Norge og vedlikeholder formen med alternativ trening.