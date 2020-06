NYBAKT FAR: Emil Weber Meek avbildet på innveiingen før debuten i UFC i 2016. Mandag ble han far for første gang. Foto: Mattis Sandblad

Meek og Skentos ble foreldre til sønnen Atlas

MMA-profil Emil Weber Meek (31) og samboer Andriane Lafayette Skentos (32) fikk mandag morgen en sønn. I dag delte Meek bilder av den nyfødte på Instagram.

Nå nettopp

Det var tidlig mandag morgen at paret ble foreldre da sønnen kom til verden på Ullevaal sykehus. I februar i år fortalte Meek til VG at han og Skentos ventet barn, og 22. juni var den nye verdensborgeren på plass.

MMA-utøveren har tidligere fortalt at sønnen skulle få et navn som kler kampsportfarens viking-image og morens greske røtter. Nå er det avslørt at den lille har fått navnet Atlas Skentos Meek.

Emil Meek hyller barnemoren i sitt innlegg på Instagram, skrevet på engelsk, og gratulasjonene kommer på rekke og rad.

les også Meek blir pappa – gjør UFC-comeback

«Andriane, jeg er mektig imponert og kjærligheten til deg er uknuselig. Jeg kan ikke kreve noe mer av deg, og jeg elsker deg min vakre løve. Jeg er så stolt av deg» skriver Meek.

Emil Weber Meek har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse.

23. februar i år gikk 31-åringen sin fjerde kamp i MMA-organisasjonen UFC, og gikk på sitt tredje strake tap da Jake Matthews ble for sterk i New Zealand.

Men den norske MMA-profilen har fortsatt en stor stjerne i UFC, og det er ventet at han vil få flere kamper. Meek har vært en pioner i Norge når det gjelder MMA, og showmannen skal ha mye av æren for at kampsporten har fått mer aksept i hjemlandet.

Publisert: 24.06.20 kl. 19:38

Fra andre aviser