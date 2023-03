Jones ble tidenes MMA-konge – Grasso knuste tidenes MMA-dronning

Først varmet meksikanske Alexa Grasso (29) opp publikum med å slå tidenes mest dominerende kvinnemester, så kom Jon Jones (35) og bekreftet at han er MMA-historiens aller beste.

Nattens Viaplay-sendte UFC-stevne i T-Mobile Arena ble historisk og dramatisk. Det er ganske nøyaktig 12 år siden Jones ble tidenes yngste mester i UFC ved å sikre seg lett tungvekt-belte. En rekord som fortsatt står.

Det var en tittel han forsvarte en rekke ganger, og de eneste smellene han har gått på har vært utenfor MMA-buret. Den ene skandalen har etterfulgt den andre.

Etter tre år borte fra buret kom han tilbake og debuterte i tungvektsklassen der tittelbeltet er ledig etter at Francis Ngannou har forlatt UFC.

Dermed kunne Jones sikre seg tungvekt-tittelen. Han overkjørte en sjanseløs Ciryl Gane foran ekstatiske tilskuere.

DEN STØRSTE: Ikke bare er han den tyngste mesteren, men i natt kunne Jon Jones også feire at han er tidenes beste MMA-utøver.

Jones brukte litt over to minutter før kampen var over i første runde og Gane måtte «tappe ut» «tappe ut»Motstanderen signaliserer at han gir seg ved å «tappe ut» ved bruk av hender, føtter eller stemmen. etter å ha blitt låst i en «giljotin» Jones fikk inn etter først å ha tatt sin motstander ned på bakken.

Feiret med forloveden

En emosjonell Jones feiret med familien oppe i buret. Der kom blant annet brødrene Chandler og Arthur, som begge har vunnet Super Bowl, og ikke minst forloveden Jessie Moses.

Det er halvannet år siden Jones ble arrestert i nettopp Las Vegas. Forloveden og deres felles barn skal ha ringt politiet fordi en ruset Jones hadde opptrådt svært truende etter at han tidligere på kvelden hadde blitt hyllet på UFCs «Hall of fame»-arrangement.

NY TITTEL: Etter tre år borte kunne Jon Jones feire seieren mot Ciryl Gane (t.h.) med tittelbeltet i tungvekt i Las Vegas i natt. I bakgrunnen skimtes Jones’ forlovede Jessie Moses i rosa antrekk.

Moses skal også ha forlatt partneren etter å ha blitt utsatt for «vold i hjemmet», men ting har tydet på at paret hadde funnet tilbake til hverandre. Bekreftelsen på det kom etter seieren i natt der Jones takket sin forlovede og gratulerte den ene av parets tre døtre med 10-årsdagen.

Fratatt tittelen

Jones står med 27 seirer, ett tap og én «no contest» i sin MMA-karriere. Tapet kom etter en kontroversiell diskvalifikasjon i 2009. Kontroverser ble det også etter at han hadde slått Daniel Cormier i tittelkampen i 2017 ble han fratatt tittelen etter å ha testet positivt. «Seieren» ble gjort om til «no contest».

Sist Jones gikk kamp, i februar 2020, ble det også diskusjoner rundt om han egentlig fortjente seieren mot Dominick Reyes.

FOTVILTE: Ciryl Gane ble sittende lenge i buret og fortvilte etter tapet mot Jon Jones.

Mot Gane var det ingen tvil, og det det har så langt ikke dukket opp noen kontroverser etter nattens comeback. Dermed er Jones sportslig sett tidenes mest dominante MMA-utøver med en ny tittel han trolig skal forsvare mot tidligere mester Stipe Miocic i juli.

Grasso-sjokk

Omtrent samtidig som Jones sikret seg kongetronen måtte dronningen av MMA abdisere. Valentina Shevchenko fra Kirgisistan har vært overlegen i fluevektsklassen, og forsvart tittelbeltet syv ganger etter at hun tok det fra Joanna Jędrzejczyk i 2018.

Se hvordan Grasso vant kampen mot Shevchenko:

Men Grasso satte en stopper for det da hun ble tidenes første kvinnelige mester fra Mexico. Shevchenko hadde riktignok dominert oppgjøret voldsomt, men mot slutten av den fjerde – og nest siste – runden reagerte Grasso lynraskt.

Shevchenko forsøkte seg med et «spinning back kick». Det hadde Grasso ventet på, og kontret. Hun kastet seg på ryggen til mesteren, og fikk festet en «rear naked choke» som førte til at Shevchenko måtte «tappe ut».

