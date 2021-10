Bryte-Berges rørende hyllest til mamma: − Tenker på henne hver dag

Stig-André Berge (38) mistet moren Anne Elisabeth noen få måneder før han tok OL-bronse i Rio. At han fortsatt bryter er mye på grunn av henne.

Av Per Opsahl

– Det er derfor jeg nå har fortsatt idrettskarrieren min kanskje lenger enn forventet. Jeg har lyst til å leve mens jeg kan, for du vet aldri når det er slutt, sier Berge i NRK-serien «Hodet i klemme».

– Jeg tenker på henne hver eneste dag, sier 38-åringen.

Om få dager avslutter Berge karrieren med VM på hjemmebane. Da han begynte med bryting i barneårene var mamma Anne Elisabeth «alltid» med. Hun fikk kreft, og døde av svineinfluensa i 2016 – bare 61 år gammel.

Kort tid etterpå kvalifiserte Berge seg til OL, og sa følgende til VG før konkurransen i Rio:

«Mamma er med meg. Vi har et slags felles mål som jeg skal forsøke å gjennomføre».

Så klinket han til med en knallsterkt bronsemedalje.

Til tross for en allerede lang karriere valgte Berge å satse mot et nytt OL i 2020, men klarte ikke å kvalifisere seg. Nå avslutter han med VM på hjemmebane. At han er i stand til det takker han moren for.

– Det jeg kan gjøre for henne i dag er at jeg kan trene litt hardere, og gjøre det som hun ville. Hun ville at jeg skulle bli bedre, sier Berge.

PS! Bryte-VM i Oslo er i gang, men de første norske utøverne skal i aksjon tirsdag. Torsdag bryter Grace Bullen innledende kamper, mens Stig-André Berge skal i aksjon lørdag.